Wybrano najzdrowszy owoc na świecie. Wiele osób uzna, że zaszła sromotna pomyłka

Hasło „najzdrowszy owoc na świecie” zwykle przywodzi na myśl jabłka, śliwki czy cytrusy. Tymczasem wybór amerykańskich naukowców padł na produkt, który większość osób uznaje za warzywo. Chodzi o pomidory, popularny składnik wielu wytrawnych potraw. Sprawdź, dlaczego warto włączyć je do codziennej diety.

Pomidor – owoc czy warzywo?

Pomidory zawierają nasiona. Dlatego z botanicznego punktu widzenia należą do rodziny owoców, a nie warzyw. Przynajmniej w teorii. W praktyce są jednak uznawane za przedstawicieli drugiej z wymienionych grup. U podstaw rozbieżności w stosowanym nazewnictwie stoi kulinarne zastosowanie pomidorów. Wykorzystuje się je zwykle podczas przygotowywania dań słonych i wytrawnych, a nie deserów.

Dlaczego pomidory to najzdrowsze owoce na świecie?

To zaszczytne miano zawdzięczają przede wszystkim wysokiej zawartości antyoksydantów. Naukowcy szczególną uwagę zwracają na likopen oraz beta-karoten. Związki te należą do grupy karotenoidów. Pełnią wiele ważnych funkcji. Hamują szkodliwą aktywność wolnych rodników i wymiatają je z organizmu. Łagodzą stany zapalne tkanek. Zapobiegają uszkodzeniom komórek, spowalniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. Odgrywają ważną rolę w profilaktyce cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, a także zawałów serca i udarów mózgu. Co więcej, liczne badania dowodzą, że mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu schorzeń onkologicznych, takich jak na przykład rak piersi, prostaty czy jelita grubego.

W pomidorach znajdziemy też 17 innych bioaktywnych związków ważnych dla prawidłowej pracy organizmu, między innymi potas, kwas foliowy, witaminę C i K. Spożywanie tych owoców pozwala też zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu.

Inne cenne właściwości pomidorów

Pomidory mają w swoim składzie również błonnik. To cenny składnik, który wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu pokarmowego. Przyspiesza perystaltykę jelit i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. W dodatku zapewnia dłuższe uczucie sytości po posiłku. Dzięki temu pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Co więcej, błonnik reguluje wydzielanie insuliny. Przeciwdziała zaparciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym. Poprawia też stan mikroflory jelit. Stymuluje rozwój pałeczek kwasu mlekowego.

Kto nie powinien jeść pomidorów?

Pomidorów powinny unikać osoby z nietolerancją histaminy, a także osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego. Chodzi między innymi o wrzody czy zapalenie żołądka. Ten produkt nie jest również zalecany osobom na diecie ubogiej w potas (na przykład pacjentom z niewydolnością nerek).

