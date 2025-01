Ekspert ostrzega: popularny zamiennik chleba to pułapka! Sprawdź, czy nie popełniasz tego błędu na diecie

Wafle ryżowe wydają się dobrą alternatywą dla klasycznego pieczywa. Mają mniej kalorii niż tradycyjny chleb. Są stosunkowo tanie i smaczne, ale czy naprawdę można je uznać za zdrowe? Na to pytanie odpowiada w jednym ze swoich najnowszych postów dietetyk dr Hanna Stolińska. Spostrzeżenia specjalistki mogą zaskoczyć wiele osób. Okazuje się, że sięgając po tego typu produkty, wpadamy w pułapkę. Sprawdź, dlaczego tak łatwo dajemy się nabrać.

Wafle ryżowe to dietetyczna pułapka

Wafle ryżowe mają niewiele kalorii. (jeden krążek dostarcza około 38 kcal). Dlatego wydają się doskonałym wyborem dla osób na diecie redukcyjnej, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Czy rzeczywiście? Niekoniecznie. Doktor Hanna Stolińska zauważa, że tego rodzaju produkty zawierają bardzo małe ilości błonnika (0,7 grama w jednej sztuce). Nie dają uczucia sytości. „Dlatego większość osób pochłania je w dużych ilościach co daje sporo kalorii i małą wartość odżywczą” – wyjaśnia specjalistka. Nie znajdziemy w nich też zbyt wielu mikroelementów. Nie należy zapominać, że to żywność wysokoprzetworzona.

Jeżeli się odchudzasz i sięgasz po wafle zamiast chleba, prędzej czy później rzucisz się na chleb i inne zboża. A może nawet słodycze – ostrzega ekspertka.

Jeśli jednak zależy ci na tym, by sięgać po tego typu produkty, to łącz je z nabiałem i warzywami. Dzięki temu zyskają więcej wartości odżywczych. Wyrówna się również indeks glikemiczny całego posiłku, a co za tym idzie zmniejszy się ryzyko nagłych „skoków” poziomu glukozy we krwi.

Co jeść zamiast wafli na diecie?

Lepiej sięgać po pieczywo niż wafle ryżowe, również podczas odchudzania. Dobrym wyborem będzie między innymi chleb żytni pełnoziarnisty, przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość błonnika i minerałów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tego typu produkt zapewni długie uczucie sytości po posiłku, a jednocześni usprawni pracę jelit i całego przewodu pokarmowego. W efekcie przemiana materii będzie następować szybciej, a organizm łatwiej oczyści się z toksyn.

