Rzucasz palenie? Sprawdź, czego unikać, by nie przytyć i nie wrócić do nałogu

Rzucenie palenia to trudny i wymagający proces, który często wiąże się z silnym uzależnieniem fizycznym i psychicznym. Wymaga determinacji, cierpliwości, a często też wsparcia ze strony bliskich lub specjalistów. Mimo wielu wyzwań, warto podjąć ten krok w trosce o swoje zdrowie. Już po kilku dniach bez papierosów organizm zaczyna się regenerować, a ryzyko wielu poważnych chorób, takich jak rak płuc czy choroby serca, stopniowo się zmniejsza. Rzucenie palenia to inwestycja w dłuższe, zdrowsze życie. Ważna w tym okresie jest także nasza dieta.

Czego nie jeść podczas rzucania palenia?

Wiele osób obawia się, że po rzuceniu palenia będą borykać się z nadprogramowymi kilogramami, ponieważ z powodu głodu nikotynowego będą musieli walczyć z nadmiernym apetytem. Ważne jest więc, by podczas tego procesu wprowadzić zmiany w swoim sposobie odżywiania. Trzeba unikać spożywania cukrów prostych, ponieważ skutkują one wahaniami poziomu glukozy we krwi. To z kolei może powodować napady głodu, co może negatywnie przekładać się na naszą masę ciała. Podczas rzucania palenia najlepiej jest całkowicie wykluczyć alkohol, ponieważ „napędza” apetyt, a to z kolei może utrudniać utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Rzucając palenie, dobrze jest też ograniczyć spożywanie czerwonego mięsa, ponieważ jego jedzenie sprawia, że papierosy bardziej nam smakują, a w konsekwencji mamy z tego większą przyjemność. To samo dotyczy tłustych i mocno przyprawionych oraz ostrych potraw. Dobrze jest też zrezygnować z potraw i napojów kojarzących się z paleniem – dla wielu palaczy jest to na przykład kawa.

Jak nie przytyć po rzuceniu palenia?

Należy także ograniczyć dzienne spożycie kalorii o około 300-400 kcal. Jest to związane z tym, że palenie nieco pobudza metabolizm, a przy jego braku ilość wydatkowanej energii może być po prostu mniejsza. Istotne jest też, żeby spożywać małe posiłki co 3-4 godziny (powinno być to 4-5 posiłków w ciągu dnia).

Ważne jest także, żeby nie zwiększać ilości spożywanych kalorii, a także oprzeć się pokusie sięgania po kaloryczne przekąski, które wiele osób podczas rzucania palenia traktuje jak „zamiennik papierosa”. Gdy pojawi się uczucie głodu (a nie jest to akurat pora posiłku), to najlepiej sięgnąć po świeże warzywa, które mają mało kalorii, a do tego są zdrowe. Zarówno warzywa, jak i owoce, są bogate w przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki i działają oczyszczająco – jest to istotne ze względu na toksyny, które są skumulowane w organizmie palacza. Trzeba też pamiętać o tym, by dostarczać organizmowi odpowiednią ilość płynów – (minimum 1,5-2 litry dziennie). Woda także działa oczyszczająco, co jest znaczące w procesie rzucania palenia, a dodatkowo jej picie sprzyja zachowaniu szczupłej sylwetki.

Czytaj też:

Myślisz, że miód jest zdrowszy od cukru? Ekspert nie ma złudzeń – poznaj lepsze alternatywyCzytaj też:

Chcesz pozbyć się brzucha do lata? Ekspertka podpowiada: wprowadź te 5 porannych nawyków