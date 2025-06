Masz nadciśnienie? Te 3 napoje mogą uchronić cię przed zawałem i udarem

Wysokie ciśnienie tętnicze to poważny problem zdrowotny, który dotyka miliony Polaków. Jest to schorzenie często przebiegające bezobjawowo, a mimo to może prowadzić do groźnych konsekwencji, takich jak zawał serca, udar mózgu czy niewydolność nerek. Nieleczone nadciśnienie zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci i znacznie pogarsza jakość życia. Dlatego tak ważna jest regularna kontrola ciśnienia oraz odpowiedni styl życia – zdrowa dieta, aktywność fizyczna i unikanie stresu. Wczesne wykrycie i leczenie nadciśnienia pozwala zapobiec wielu poważnym chorobom.

To najlepszy sok na nadciśnienie

Dr Joanna Bidiuk opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym przedstawiła napoje obniżające ciśnienie tętnicze. Jednym z nich jest sok z buraka. Ma on najlepiej udokumentowane, szybkie i przewidywalne działanie hipotensyjne nawet po jednej dawce. Napój ten jest naturalnym źródłem azotanów przekształcanych w organizmie w tlenek azotu – silny wazodylatator (czyli substancję rozszerzającą naczynia krwionośne). Spożycie 250 ml dziennie soku z buraka obniża ciśnienie u osób zdrowych i z łagodnym nadciśnieniem. Zobacz, dlaczego jeszcze warto pić sok z buraka.

Co jeszcze pić na nadciśnienie?

Sok z granatu jest bogaty w polifenole (w tym elagitaniny i antocyjany, na przykład delfinidyna, cyjanidyna), ma silne działanie oksydacyjne. Jak podaje ekspertka – metaanaliza 8 randomizowanych badań kontrolnych (w których brały udział 574 osoby) wykazała, że spożycie soku z granatu obniżało ciśnienie skurczowe średnio o 4,96 mmHg, a rozkurczowe o 2,01 mmHg. Efekt na ciśnienie skurczowe był niezależny od dawki i czasu spożycia. Wpływ na ciśnienie rozkurczowe był silniejszy przy większych dawkach.

Dobrze jest pić także herbatę z hibiskusa, ponieważ ma wysoką zawartość witaminy C, działa antyoksydacyjnie i rozkurczająco na naczynia. Jak zauważyła specjalistka – przy jej piciu im wyższe jest ciśnienie początkowe, tym większy efekt można zauważyć. Jak podaje ekspertka, herbata z hibiskusa i sok z granatu też działają mocno, ale mają więcej zmiennych (dawka, populacja, długość terapii) w porównaniu do soku z buraków.

Te napoje obniżają ciśnienie tętnicze

Kolejnym napojem po który warto sięgnąć przy wysokim ciśnieniu jest zielona niespalona kawa, która zawiera więcej związków fenelowych (kwas chlorogenowy, galusowy, kawowy) niż kawa palona. Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie, a także zmniejsza stres oksydacyjny i przerost naczyń krwionośnych. Ekstrakt z zielonej kawy zawiera mniej kofeiny i więcej fenoli niż klasyczna kawa, a więc taka zielona niespalona kawa może mieć korzystny wpływ na nasze ciśnienie. Napojami, które warto pić są także zielona i czarna herbata. Zawierają przeciwutleniacze, które wspomagają elastyczność naczyń krwionośnych, co z kolei korzystnie wpływa na ciśnienie krwi. Regularne spożywanie tych herbat może również wspierać regulację ciśnienia dzięki łagodnemu działaniu kofeiny i obecności związków takich jak katechiny. Zdaniem specjalistki te herbaty i zielona kawa działają łagodniej i długofalowo w porównaniu do wymienionych wcześniej napojów.

