Tylko tego dnia Lidl daje olej za darmo. Sprawdź, jak zgarnąć 2 litry i nie zapłacić ani grosza

Olej znajduje szerokie kulinarne zastosowanie. Można go wykorzystać nie tylko do smażenia, ale też marynowania, gotowania czy duszenia potraw. Doskonale sprawdza się również jako składnik sosów, dresingów i niektórych ciast. Nic dziwnego, że szybko się kończy i trzeba stale uzupełniać jego zapasy. Teraz masz ku temu świetną okazję, bo Lidl przygotował dla swoich klientów świetną ofertę na ten właśnie produkt. Sprawdź, co dokładnie musisz zrobić, by zaoszczędzić.

Jak zdobyć olej za darmo w Lidlu?

Akcja Lidla dotyczy konkretnego produktu. Za darmo możesz dostać olej rzepakowy marki VitaDor. Warunki promocji są proste. Jeśli włożysz do koszyka dwie butelki tłuszczu w cenie 7 złotych i 49 groszy za sztukę, przy kasie zapłacisz tylko za jedną z nich. Pamiętaj jednak, że ta oferta, choć atrakcyjna, ma swoje ograniczenia. Mogą z niej skorzystać wyłącznie posiadacze oprogramowania Lidl Plus. Trzeba aktywować specjalny kupon i zeskanować aplikację, by rabat został naliczony. Co więcej, sieć nałożyła na klientów pewne limity. Nie można kupić więcej niż 4 litry oleju (w tym dwa gratis) na jeden kupon.

Nie zapominaj też o jeszcze jednych bardziej istotnej kwestii – sieć rozdaje olej z darmo tylko przez jeden dzień. Jeśli chcesz go dostać, musisz pójść do sklepu i zrobić zakupy w środę (11 czerwca 2025 roku). W przeciwnym razie upust nie będzie obowiązywać, a za każdą nabytą butelkę zapłacisz 7 złotych i 49 groszy.

Jak dobrze przechowywać olej?

Olej rzepakowy należy trzymać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła. takich jak na przykład grzejniki. Dobrze sprawdzi się na między innymi spiżarnia, piwniczka czy zamykana kuchenna szafka. ten tłuszcz ma dość długi termin przydatności do spożycia. Zamknięte fabrycznie produkty możesz trzymać w domu nawet przez 12 miesięcy, otwarte znacznie krócej – bo zaledwie kilka tygodni.

