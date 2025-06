Myślisz, że chleb z marketu to najgorszy wybór? Dietetyk zaskakuje opinią

Świeże pieczywo to prawdziwa uczta dla zmysłów – chrupiąca skórka i miękki, pachnący środek sprawiają, że trudno się mu oprzeć. Idealnie sprawdza się zarówno na śniadanie, jak i kolację, bo właśnie wtedy najczęściej sięgamy po kanapki. Niestety, nie zawsze mamy możliwość kupienia pieczywa prosto z piekarni – czasami z braku czasu wybieramy chleb czy bułki w supermarketach. Choć jest to naprawdę wygodną opcją, to część osób może się zastanawiać, czy taki wybór jest także zdrowy.

Czy mrożone pieczywo jest niezdrowe?

Często można natknąć się na opinie, że mrożone pieczywo to „syf”. Dietetyk Kuba Woźniak za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiedział na pytanie, czy pieczywo wypiekane z ciasta głęboko mrożonego jest naprawdę niezdrowe.

Proces głębokiego mrożenia ma na celu zachowanie świeżości surowego ciasta, a mrożenie ciasta nie obniża wartości odżywczej chleba. Takie pieczywo może spokojnie stanowić element zdrowej diety, ale pod jednym warunkiem: że zwracasz uwagę na jego skład – powiedział specjalista.

Ekspert dodał, że jeżeli ktoś wybiera pieczywo o prostym składzie i z wartościową mąką, to taki chleb będzie tak samo dobry, jak ten z piekarni. Specjalista zaapelował, żeby wybierać pieczywo o wysokiej wartości odżywczej.

Czyli osoba zdrowa bez problemów jelitowych powinna wybierać pieczywo z pełnego ziarna, o wysokim typie mąki, bo takie pieczywo jest najbogatsze w błonnik, witaminy i związki mineralne. A jak pewnie wiecie, błonnik wspiera proces odchudzania i są nawet badania, które to potwierdzają – powiedział.

Specjalista wyjaśnił, że według badań osoby odchudzające się, których dieta zawiera pieczywo o dużej ilości błonnika, osiągają lepsze efekty, większy spadek masy ciała i tkanki tłuszczowej w porównaniu z tymi, którzy pieczywa unikają.

Na co zwrócić uwagę, kupując pieczywo?

Pieczywo to wartościowy element codziennej diety i to wbrew pozorom wcale nie pieczywo tuczy. Przybieranie na wadze to sprawa nadwyżki kalorycznej, czyli sytuacji, kiedy przez dłuższy czas spożywamy więcej kalorii, niż wydatkujemy. Ale co za tym idzie – nie musisz rezygnować z pieczywa, nawet jeśli jesteś na diecie. Pojawia się pytanie: jak więc wybrać dobre pieczywo?

Kierowanie się tylko i wyłącznie barwą pieczywa może być mylące, bo ciemny kolor nie zawsze oznacza wyższą zawartość błonnika w pieczywie. Zdarza się, że producenci barwią pieczywo, dodając do niego melasę, słód lub karmel, dzięki czemu chleb zyskuje atrakcyjny, ciemny kolor. Dlatego warto czytać etykiety i zwracać uwagę nie tylko na kolor pieczywa, ale też na ilość błonnika pokarmowego w składzie – powiedział dietetyk.

Wyjaśnił także, jak powinien wyglądać dobry skład pieczywa. Tradycyjnie chleb jest produkowany z mąki, wody i soli. Zazwyczaj dodaje się do niego też substancję spulchniającą, którą mogą być drożdże, zakwas czy proszek do pieczenia. Poza tym w składzie pieczywa możemy znaleźć takie dodatki, jak kwas askorbinowy – ekspert zauważył, że to jest „taka zwykła witamina C” i tego dodatku nie trzeba się obawiać. Dodał także, że często możemy znaleźć w nim dodatek glutenu, który poprawia strukturę pieczywa oraz słód, który zwiększa aktywność drożdży, wzmacnia smak i aromat pieczywa. W pieczywie zawarta często jest także guma guar, która pomaga wiązać składniki ciasta, a także emulgatory, które spulchniają. Może znaleźć się tam również serwatka, która poprawia smak i wartość odżywczą pieczywa, a także regulatory kwasowości, które pomagają w procesie fermentacji, a także skrobię, która jest źródłem cukrów dla drożdży.

