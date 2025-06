Zamiast kawy sięgnij po te owoce. Są jak „naturalny energetyk” i poprawiają jasność umysłu

Często pierwszą rzeczą, którą robimy po przebudzeniu, jest przygotowanie filiżanki kawy. Dla wielu osób to nie tylko poranny rytuał, ale też sposób na szybkie rozbudzenie i zebranie myśli przed rozpoczęciem dnia. Aromat świeżo parzonej kawy działa pobudzająco, a zawarta w niej kofeina pomaga przejść z trybu snu do pełnej aktywności. To mały moment przyjemności, który daje energię na cały poranek. Okazuje się jednak, że są też inne sposoby na to, by poprawić swoją koncentrację.

Te owoce poprawiają koncentrację

Koncentracja, czyli umiejętność skupienia się na tym, co właśnie robimy, jest niezwykle ważna. Nie tylko osławiona już kawa może nam pomagać skoncentrować się na danej czynności. Okazuje się, że wskazane jest też jedzenie niektórych owoców. Zaliczamy do nich między innymi jabłka. Zawierają one witaminy z grupy B, które wspierają pracę układu nerwowego. Posiadają wiele wartości odżywczych, które pozytywnie wpływają na zdrowie i pracę mózgu, zawierają także błonnik, który oczyszcza organizm,

Z kolei w bananach znajdziesz wysoką zawartość magnezu, który wspiera pracę mózgu i poprawia pamięć. Serotonina w bananie obniża aktywność nerwową, może uspokajać, a te wartości odżywcze również prowadzą do wspierania koncentracji. Trzeci owoc, po który warto sięgać, by poprawić swoją koncentrację to kiwi. Jest to prawdziwa „bomba witaminowa”. Zawarty w tym owocu magnez stabilizuje funkcje układu nerwowego i usprawnia pracę szarych komórek.

Jak wskazuje Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby wesprzeć pracę swojego mózgu warto też postawić na jedną, konkretną dietę:

Spośród różnych rodzajów diet wspierających pracę układu nerwowego, szczególnie korzystny dla pracy mózgu jest model diety DASH, która wspomaga obniżenie ciśnienia i stężenia glukozy we krwi, a także może zapobiegać chorobie Alzheimera. – brzmi opublikowana informacja.

Jakie produkty źle wpływają na pracę mózgu?

Aby wzmocnić koncentrację, ważne jest nie tylko to, co włączamy do swojej diety, ale również to, co z niej eliminujemy. Świadome unikanie pewnych składników może mieć równie duże znaczenie, jak wprowadzanie tych korzystnych. Niektóre produkty mogą obciążać organizm, powodować uczucie zmęczenia lub rozproszenia, dlatego ich ograniczenie sprzyja lepszej pracy umysłu. Dobrze zbilansowana dieta, pozbawiona niekorzystnych elementów, może znacząco poprawić zdolność skupienia się na zadaniach. Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli chcemy przez długie lata cieszyć się wysoką koncentracją, ale też dobrą pamięcią, dobrze jest wykluczyć ze swojej diety:



słodycze,

słodzone napoje,

żywność typu fast food,

żywność wysokoprzetworzoną,

produkty bogate w tłuszcze nasycone.

