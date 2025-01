Dietetyk ostrzega: unikaj tych chlebów z Biedronki. Są najgorsze dla zdrowia i figury

Dietetyk doktor Michał Wrzosek chętnie dzieli się w sieci swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania. Radzi nie tylko, jak prawidłowo skomponować jadłospis. Tworzy też rankingi najgorszych i najlepszych artykułów spożywczych. W jednym z najnowszych nagrań „wziął pod lupę” popularne pieczywo, dostępne w Biedronce. Bez wahania wskazał, jaki chleb, lepiej omijać w sklepie szerokim łukiem.

Najgorszy chleb w Biedronce

Na miano najgorszego, zdaniem dietetyka, bez wątpienia zasługuje chleb rodzinny. Ekspert nigdy nie sięga po ten produkt i stanowczo odradza jego zakup konsumentom. Powód jest prosty. Skład produktu pozostawia wiele do życzenia.

To jest chleb, który ma najmniej błonnika spośród wszystkich chlebów w Biedronce. Ma tylko 1,8 grama błonnika na 100 gramów. To jest takie typowe białe pieczywo z mąki rafinowanej, które nie będzie nas syciło – wyjaśnia dr Michał Wrzosek.

Nietrafionym wyborem jest również, zdaniem specjalisty, chleb tostowy maślany. Ma dwa razy więcej tłuszczu niż inne pieczywo tego rodzaju. Dietetyk odradza zakup wskazanego produktu zwłaszcza osobom na diecie, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Ekspert przestrzega też przed sięganiem po chleb fitness. Zawiera on co prawda nieco więcej błonnika (4,1 g w 100 gramach), ale ma też w swoim składzie mnóstwo zbędnych dodatków i wzmacniaczy smaku. Nie daj się więc zwieść jego chwytliwej nazwie i nie wkładaj go do koszyka podczas zakupów. Nie warto, zwłaszcza że jest dość drogi. Za bochenek o wadze 410 gramów zapłacisz 4 złote i 19 groszy. Dla porównania chleb typu graham – który jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem ze względu na większą ilość błonnika w składzie – kosztuje 3 złote i 50 groszy za 400 gramów.

Jaki chleb kupować w Biedronce zdaniem dietetyka?

Najlepszym wyborem zdaniem Michała Wrzoska będzie chleb żytni bez dodatku drożdży. W jego skład wchodzi tylko mąka, woda i sól. Ma niski indeks glikemiczny i sporo błonnika. Dzięki temu zapewnia uczucie sytości po posiłku na dłużej, a co za tym idzie zapobiega podjadaniu i ułatwia odchudzanie. Ekspert podkreśla, że dobre pieczywo powinno zawierać minimum 5 gramów błonnika pokarmowego na 100 g. Dlatego, zanim włożysz pieczywo do koszyka, zapoznaj się z jego składem. Tabele wartości odżywczych sprzedawanych produktów są dostępne w każdym sklepie sieci.

Czytaj też:

To najgorszy ketchup, a Polacy kupują go na potęgę. Dietetyk ostrzega: praktycznie nie ma pomidorówCzytaj też:

To najgorszy dodatek do kanapek, a Polacy się nim zajadają. Dietetyk alarmuje: mniej mięsa, niż w psiej karmie