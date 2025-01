To najgorszy ketchup, a Polacy kupują go na potęgę. Dietetyk ostrzega: praktycznie nie ma pomidorów

Ketchup jest wykorzystywany do naprawdę wielu potraw. Dodajemy go do kanapek, parówek, frytek, burgerów, a także innych dań, by wzbogacić ich smak. Doskonale komponuje się też z różnymi składnikami i jest wręcz niezastąpiony w fast foodach, na przykład burgerach czy jako dodatek do pizzy. Wbrew pozorom wybór dobrego ketchupu ma duże znaczenie, ponieważ jakość składników wpływa na smak i wartości odżywcze produktu. W sklepie warto zwrócić uwagę na ketchup bez zbędnych konserwantów czy sztucznych barwników.

To najgorszy ketchup zdaniem dietetyka

Michał Wrzosek, doktor dietetyki w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił, jaki ketchup jest najgorszy. Niechlubne pierwsze miejsce na podium zajmuje ketchup marki „Horteks”.

W tym ketchupie praktycznie nie uświadczysz pomidorów. Ma tylko 34 procent koncentratu, a w składzie skrobia, woda i benzoesan sodu, który w nadmiarze może przyczyniać się do nasilenia stanu zapalnego w organizmie – powiedział dietetyk.

Specjalista odradza też zakup drogiego ketchupu marki „Pudliszki”, ponieważ też ma mało pomidorów w swoim składzie, bo tylko 62 procent. Jest również bardzo kaloryczny, zawiera też dużo cukru i soli. Jak zauważa ekspert – na tle innych ketchupów jego wartość odżywcza jest bardzo słaba. Nie warto również kupować ketchupu marki „Kamis”, ponieważ jak tłumaczy doktor Michał Wrzosek, to niemal „sama woda z koncentratem”.

Jakie ketchupy najlepiej kupować?

Najlepiej kupować ketchupy, które zawierają jak najwięcej naturalnych składników, w tym pomidorów, a jak najmniej sztucznych dodatków, takich jak konserwanty czy barwniki. Dobrym wyborem są produkty, które w składzie mają niską ilość cukru oraz soli. Takie ketchupy nie tylko smakują lepiej, ale także wpływają korzystniej na nasze zdrowie. Dobrym pomysłem jest też zrobienie domowego ketchupu – wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Jest to doskonała alternatywa dla sklepowych wersji, ponieważ możemy kontrolować składniki i dopasować smak do własnych preferencji.

