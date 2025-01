Cukier za 1 zł w Biedronce, ale tylko w te dni. Zobacz, jaki warunek trzeba spełnić

Cukier odgrywa ważną rolę w kuchni, będąc niezastąpionym dodatkiem do codziennych napojów, takich jak kawa czy herbata. Poza tym jest kluczowym składnikiem licznych deserów. Trudno więc wyobrazić sobie kuchnie bez tego prostego, ale niezwykle istotnego produkt. Jeśli przez ciebie cukier jest wykorzystywany w dużych ilościach, warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju promocje. Teraz dobrym pomysłem jest wybranie się do Biedronki, ponieważ aktualna oferta sprawi, że naprawdę sporo zaoszczędzisz.

W Biedronce cukier kupisz znacznie taniej

Warto śledzić gazetki promocyjne lub aplikacje, ponieważ różne supermarkety obniżają ceny cukru. Aktualnie w Biedronce trwa promocja na cukier biały różnych marek (Sweet Family, Królewski, Polski Cukier, Diamant). Przy zakupie jednego opakowania cukru, drugi tańszy produkt dostaniesz za 1 zł. Oferta trwa jeszcze przez 2 dni – do soboty (18.01.2025 r.). Wiele osób z pewnością ucieszy się z informacji, że nie obowiązuje żaden limit na zakupy. Oznacza to, że śmiało możesz więc zrobić większe zapasy, a to z kolei pozwoli na podreperowanie domowego budżetu.

Jak przechowywać cukier, żeby się nie popsuł?

Cukier, podobnie jak sól, ma nieograniczony termin przydatności, a więc w przypadku większych zapasów, warto przechowywać go w prawidłowy sposób. Aby cukier się nie popsuł, należy zadbać o jego ochronę przed wilgocią, która może spowodować, że się zbiją grudki. Nieodpowiednie przechowywanie cukru przede wszystkim grozi też pojawieniem się robaków, które atakują produkty sypkie. Najlepiej przechowywać cukier w szczelnie zamkniętych pojemnikach, takich jak słoiki, pojemniki plastikowe lub metalowe puszki. Powinno się go trzymać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła, ponieważ te czynniki mogą źle wpłynąć na jego jakość. Koniecznie zobacz też, jakiego patentu użyć na zbrylony cukier.

