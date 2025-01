Tanie, dobre masło i markowa herbata za darmo w Dino! Nie przegap okazji na duże oszczędności

Promocja na herbatę i masło trwa aż siedem dni. Zaczyna się w środę, a kończy we wtorek. Obowiązuje od 22 do 28 stycznia 2025 roku. Jeśli nie zdążysz zrobić zakupów w tygodniu, nie przejmuj się. Możesz nadrobić zaległości w weekend. Pamiętaj, że 26 stycznia 2025 roku wypada niedziela handlowa. W tym dniu sklepy Dino będą otwarte od godziny 8.30 do 20.

Jak zdobyć darmową herbatę w Dino?

Akcja dotyczy czarnej herbaty marki Lipton z serii Lipton Teas and Infusion. Jeśli kupisz jedną paczkę wskazanego produktu za 11 złotych i 99 groszy, drugą dostaniesz za darmo. Możesz łączyć ze sobą różne opcje i tworzyć unikalne zestawy. Do wyboru masz między innymi herbatę z wanilią czy owocami leśnymi. W jednym opakowaniu znajduje się 20 torebek o łącznej wadze 34 gramów. Oferta nie ma ustalonego limitu.

Tanie i dobre masło w Dino

Sieć obniżyła ceny Masła Ekstra Polskiego marki Mlekovita. Jeśli kupisz od razu trzy kostki tego tłuszczu, za jedną sztukę zapłacisz 6 złotych i 99 groszy, czyli ponad 2 złote mniej niż zwykle. Regularny koszt wynosi 9 złotych i 49 groszy. Pamiętaj, że nadmiar masła możesz spokojnie zamrozić i wykorzystać tłuszcz w późniejszym terminie. Najlepiej zrobić to w ciągu trzech miesięcy, licząc od daty zamrożenia smarowidła. Nie zapominaj też o jeszcze jednej istotnej kwestii –wskazana oferta nie ma narzuconego limitu. Możesz kupić tyle kostek, ile chcesz, nie tracąc prawa do zniżki.

Jak prawidłowo przechowywać herbatę?

Herbata powinna być trzymana w czystym, szczelnie zamykanym pojemniku (najlepiej szklanym lub metalowym). Należy przechowywać ją z dala od źródeł ciepła (na przykład grzejników) i wilgoci. Trzeba też dbać o to, by nie była narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Woda i wysoka temperatura nie tylko obniżają jakość herbaty, ale też przyspieszają proces psucia się produktu.

