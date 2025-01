Koktajl na odchudzanie i odporność piję codziennie. Też sięgnij po tę „cytrusową dawkę mocy”

Koktajle z owoców i warzyw to prawdziwa bomba witaminowa, która doskonale wpływa na nasze zdrowie. Dzięki zawartości antyoksydantów, ale też witamin i minerałów wspierają układ odpornościowy i dodają energii. Włączenie ich do codziennej diety pomaga również w oczyszczaniu organizmu z toksyn oraz wspomaga trawienie dzięki błonnikowi. To szybki i smaczny sposób na dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Ich picie pomoże też w walce z nadprogramowymi kilogramami.

Cytrusowy koktajl na odporność i odchudzanie

Koktajl z pomarańczy, grejpfrutów, ale też winogron i śliwek to prawdziwa bomba witaminowa, idealna na każdą porę roku. Soczyste pomarańcze i grejpfruty nadają mu orzeźwiającego, cytrusowego smaku, a z kolei słodkie winogrona doskonale balansują subtelną goryczkę grejpfruta. Śliwki dodają koktajlowi lekkiej słodyczy oraz aksamitnej konsystencji. Ten miks owoców nie tylko świetnie smakuje, ale także dostarcza organizmowi naprawdę wielu witamin.

Z uwagi na pomarańcze i grejpfruty dostarczamy do organizmu sporej dawki witaminy C, która wspiera odporność, co jest bardzo ważne w okresie zimowym. Wszystkie owoce są bogate w błonnik pokarmowy, który pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Taki koktajl świetnie sprawdzi się więc jako niskokaloryczna przekąska. W ten sposób „przemycamy” do swojego organizmu jednak też witaminy i minerały, które są konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania.

Przepis: Koktajl cytrusowy Ten koktajl jest pyszny, a do tego niezwykle zdrowy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 437 Składniki 2 pomarańcze

2 grejpfruty

7 winogron

5 śliwek suszonych

odrobina wody Sposób przygotowania Przygotowanie owocówNajpierw namocz śliwki w wodzie przez około godzinę. Obierz pomarańcze i grejpfruty, a następnie pokrój je na mniejsze części. Blendowanie składnikówDo kielicha blendera wrzuć wszystkie składniki, dolej wodę, a następnie zmieszaj całość.

Jak wybrać najlepsze cytrusy?

Wybierając cytrusy, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, owoce powinny być jędrne i ciężkie jak na swój rozmiar – to znak, że są soczyste. Skórka powinna być gładka i pozbawiona większych skaz, choć drobne nierówności są naturalne. Unikaj owoców z miękkimi plamami, ponieważ mogą być już nadpsute. Ważny jest też zapach – dojrzałe cytrusy mają intensywny, świeży aromat. W przypadku pomarańczy i mandarynek lepiej wybierać te z cienką skórką, ponieważ często są słodsze. Pamiętaj też, że zima to sezon na cytrusy, a więc właśnie o tej porze roku najlepiej po nie sięgać – są wtedy najsmaczniejsze. Musisz jednak uważać na skórki cytrusów, jeżeli dodajesz je do ciast lub deserów, ponieważ mogą być trujące.

Czytaj też:

Piję ten sok regularnie, a oponka z brzucha znika. Pomaga też na trawienie i odpornośćCzytaj też:

Ten napój obniża ciśnienie i pomaga na trawienie. Moja przyjaciółka go pije i sobie chwali