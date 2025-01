To najgorszy produkt ze sklepowej lodówki, a Polacy kupują go na potęgę. Dietetyk ostrzega: nie jedz tego!

Podczas zakupów w supermarkecie często sięgamy po produkty, które wydają się zdrowe, ale w rzeczywistości zawierają sporo cukru i sztucznych dodatków. Przykładem są słodkie desery mleczne – jogurty owocowe, puddingi czy serki smakowe, które kuszą kolorowymi opakowaniami i obietnicami naturalnych składników. Niestety, okazuje się, że wcale zdrowe nie są, a my powinniśmy je omijać szerokim łukiem.

Najgorszy produkt ze sklepowej lodówki

Doktor Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie materiale przygotował listę produktów z supermarketu, które w jego ocenie najlepiej jest spożywać jak najrzadziej, ponieważ negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Jednym z takich produktów są gotowe desery mleczne.

Zwykle tego typu produkty zawierają w jednej porcji około 15-20 cukru, czyli 3/4 łyżeczki. Niejednokrotnie mają w swoim składzie też wiele dodatków do żywności, w tym na przykład regulatory kwasowości w postaci fosforanów, czyli źródła fosforu, którego i tak spożywamy za dużo, i którego nadmiar wpływa negatywnie na nasze kości – wyjaśnił specjalista.

Dietetyk dodał, że wiele deserów mlecznych zagęszczanych jest także karagenem, co do którego istnieją przesłanki, że może on uszkadzać nabłonek jelit i powodować w nich stany zapalne.

Jak zrobić zdrowy deser w domu?

Zdrowy deser mleczny można łatwo przygotować samemu w domu, wykorzystując jogurt naturalny lub mleko. Ciekawym pomysłem jest jogurtowy mus owocowy – wystarczy zmiksować jogurt naturalny z ulubionymi owocami, takimi jak truskawki, mango czy banany, a następnie dodać odrobinę miodu lub syropu klonowego (dzięki temu całość będzie słodsza). Możesz też przygotować warstwowy deser: w szklance ułóż warstwy jogurtu, musli i owoców, w ten sposób stworzysz smaczną i zdrową przekąskę. Jeśli masz mleko, spróbuj ugotować lekki pudding na bazie mleka i kaszy manny – wystarczy podgrzać mleko, dodać kaszę manną i gotować do zgęstnienia, a na koniec udekorować świeżymi owocami lub startą gorzką czekoladą. Wszystkie te desery są proste w wykonaniu i niskokaloryczne. Możesz zrobić też deser z nasion chia i jogurtu naturalnego.

