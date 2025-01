To jedno z najzdrowszych warzyw, a Polacy go nie jedzą. Podnosi odporność i pomaga na trawienie

Najczęściej sięgamy po warzywa, które doskonale znamy, takie jak ogórki, marchew czy pomidory, ponieważ są one łatwo dostępne i stanowią podstawę wielu naszych potraw. Niestety, przez to często pomijamy inne, równie zdrowe warzywa, które mogą wnieść do naszej diety nowe smaki i wartości odżywcze. Okazuje się, że te mniej popularne świetnie działają na nasz organizm. Takim warzywem, po które powinniśmy sięgać znacznie częściej, jest rukiew wodna.

To jedno z najzdrowszych warzyw

Rukiew wodna to jedno z najzdrowszych warzyw, jednak nadal nie jest dość popularna w naszym kraju. W 2023 roku CDC (Centrum ds. Kontroli Chorób i Prewencji w USA) ogłosiło, jakie jest nowe, najzdrowsze warzywo świata i była to właśnie rukiew wodna. Warto więc włączyć ją do swojego codziennego menu. Jest ona bogata między innymi w potas, magnes, wapń i żelazo, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

Pamiętajcie też o tym, że wśród najzdrowszych warzyw królują te liściaste, takie jak szpinak, jarmuż czy różnego rodzaju sałaty (ale prym wiedzie właśnie rukiew wodna).

Dlaczego warto jeść rukiew wodną?

Rukiew wodna ma jeszcze więcej cennych właściwości. Jest bogata w witaminy C, A i K. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym i przeciwbakteryjnym, rukiew wodna wspiera układ odpornościowy oraz pomaga w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Działa również wspomagająco na trawienie, regulując pracę układu pokarmowego.

Rukiew wodną można wykorzystywać w kuchni jako składnik sałatek, kanapek, zup czy smoothie, dodając potrawom świeżości i wyrazistego smaku, a „przemycając” w ten sposób to, co najlepsze dla naszego zdrowia. Może również stanowić doskonały dodatek do potraw rybnych oraz dań z makaronem, wzbogacając je o cenne składniki odżywcze.

