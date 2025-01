Pieczona brukselka w miodzie to hit każdego obiadu! Siostra zdradziła mi prosty przepis

Brukselka, mimo swoich licznych wartości odżywczych, często budzi mieszane uczucia. Wiele osób nie przepada za jej specyficznym, lekko gorzkim smakiem, który potrafi dominować w potrawach. Przyczyną tej niechęci może być również sposób przygotowania – rozgotowana brukselka traci swój urok i staje się mniej apetyczna, a to właśnie w ten sposób nasze mamy i babcie podawały ją najczęściej. Okazuje się jednak, że można to warzywo przyrządzić tak, że każdy poprosi o dokładkę.

Jak zrobić pieczoną brukselkę w miodzie? Prosty przepis

Pieczona brukselka w miodzie to danie, które potrafi zmienić zdanie nawet największych przeciwników tego warzywa. Dzięki pieczeniu brukselka staje się przyjemnie chrupiąca z zewnątrz i miękka w środku, a dodatek miodu nadaje jej delikatnej słodyczy. To proste, ale efektowne danie doskonale sprawdza się zarówno jako zdrowa przekąska, jak i dodatek do obiadu. To właśnie w tej formie moja siostra podała mi ostatnio brukselkę, a ja naprawdę nie mogłam uwierzyć, że to warzywo może tak wspaniale smakować.

Składniki ¼ szklanki oleju

6 ząbków czosnku

2 łyżki octu balsamicznego

2 łyżki miodu

½ kg brukselki

2 cebule

sól i pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie warzywBrukselkę pokrójcie na pół, cebulę w piórka, a czosnek przeciśnijcie przez praskę. Smażenie brukselkiRozgrzejcie olej na patelni i wrzućcie na niego przekrojone na pół brukselki. Poczekajcie, aż się lekko zarumienią. Po chwili dorzućcie cebulę i czosnek. Pieczenie brukselki z miodemBrukselkę z czosnkiem i cebulą przełóżcie do brytfanki. Całość polejcie octem balsamicznym i miodem, a następnie doprawcie solą i pieprzem. Wszystko dokładnie wymieszajcie. Pieczcie przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza.

Jak jeszcze można przygotować pieczona brukselkę?

Brukselka pieczona w miodzie to potrawa, która daje mnóstwo możliwości do kulinarnych eksperymentów. Można wzbogacić ją o dodatki takie jak posiekane orzechy włoskie lub migdały – w ten sposób urozmaicicie teksturę tej przekąski. Innym pomysłem jest połączenie miodu z musztardą, co nada brukselce wyrazistego, słodko-pikantnego smaku. Wariant z dodatkiem suszonej żurawiny z kolei idealnie kontrastuje z gorzkawym posmakiem warzywa i wprowadza słodką nutę. Dla miłośników bardziej wyrazistych smaków świetnie sprawdzi się dodatek czosnku, ale też ostrej papryki. Warto dorzucić też odrobinę parmezanu. Możecie dodać również ser feta i pomidorki koktajlowe.

