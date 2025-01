Zachwyć rodzinę tym ekspresowym obiadem. Zrobisz go z kilku podstawowych składników

Szybkie i proste obiady to świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają dużo czasu na gotowanie, ale chcą zjeść coś smacznego i domowego. Warto postawić na dania jednogarnkowe, takie jak risotto, leczo czy różnego rodzaju zapiekanki, które można przygotować w mniej niż pół godziny. Inną opcją są makarony z prostymi sosami – na przykład spaghetti aglio olio z czosnkiem i oliwą. Miłośnicy pomidorowych sosów mogą przyrządzić też makaron w takiej odsłonie, jednak wcale nie chodzi o spaghetti bolognese.

Przepis na prosty obiad z kilku składników

Penne arrabbiata to idealny przykład prostego i szybkiego obiadu, który naprawdę zachwyca smakiem. Przygotowanie tego klasycznego włoskiego dania zajmuje zaledwie 20 minut, a składniki są wyjątkowo proste i co ważne – dostępne dla każdego. Jest to: makaron, pomidory, czosnek, oliwa z oliwek i ostra papryczka. Danie jest nie tylko szybkie i łatwe w przygotowaniu, ale również bardzo aromatyczne i po prostu szalenie smaczne. Jeśli chcesz, taki makaron możesz zrobić też z mięsem, na przykład kurczakiem – wtedy obiad będzie bardziej sycący.

Przepis: Penne arrabbiata Ten makaron jest aromatyczny, niezwykle smaczny i można go zrobić w ciągu kilku chwil. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 261 w każdej porcji Składniki 140 g makaronu penne

1 ząbek czosnku

1 ostra papryczka

2 świeże pomidory

2 łyżki oliwy extra vergine

kilka listków bazylii

4 łyżki tartego parmezanu Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw ugotujcie makaron al dente w osolonej wodzie. Następnie sparzcie świeże pomidory, obierzcie ze skórek i pokrójcie na ćwiartki. Wykrójcie z nich szypułki i usuńcie pestki. Następnie pokrójcie w kostkę miąższ. Później papryczkę peperoncino przekrójcie na pół wzdłuż i usuńcie pestki, a później pokrójcie w kostkę. Podsmażenie warzywRozgrzejcie na patelni oliwę i podsmażcie obrany i przekrojony na pół ząbek czosnku. Dodajcie do niego papryczkę i chwilę razem podsmażajcie. Po chwili dodajcie pomidory, doprawcie solą i podsmażajcie przez około 3 minuty. Następnie dodajcie ugotowany makaron i całość wymieszajcie. Podanie makaronuMakaron przełóżcie na talerze, dodajcie odrobinę posiekanej bazylii i tartego parmezanu.

Inne pomysły na szybki obiad z makaronem

Makaron to świetna baza do szybkich i smacznych obiadów, które można przygotować w kilka chwil. Jednym z pomysłów jest klasyczne spaghetti carbonara, gdzie wystarczą jajka, parmezan, boczek i odrobina pieprzu – całość będzie gotowa w naprawdę ekspresowym tempie. Inną opcją jest makaron z pesto, które można przygotować samodzielnie z bazylii, oliwy i czosnku albo wykorzystać gotowe ze słoiczka. Dla miłośników kremowych sosów idealny będzie makaron z kurczakiem i szpinakiem – to połączenie jest nie tylko szybkie, ale i bardzo sycące. Na lżejszy obiad można z kolei wybrać makaron z warzywami, na przykład cukinią, papryką i pieczarkami podsmażonymi na oliwie z czosnkiem. Jeśli z kolei masz ochotę na odrobinę kulinarnych eksperymentów – przygotuj makaron z sosem cytrynowym.

