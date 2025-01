Cukier za półdarmo i dobre masło za mniej niż 5 zł w Biedronce. Tak tanio będzie tylko w ten dzień

Biedronka nie ustaje w wysiłkach, by przyciągnąć uwagę klientów. Tym razem sieć obniżyła ceny nie jednego produktu, ale dwóch artykułów spożywczych, które niemal w każdej kuchni „schodzą na pniu”. Jeśli chcesz uzupełnić domowe zapasy, a przy okazji odciążyć rodzinny budżet, lepiej nie zwlekaj z zakupami. Obie oferty obowiązują bowiem przez bardzo krótki czas. Zaczynają się i kończą w tym samym dniu. Sprawdź, kiedy warto iść do Biedronki.

Cukier za półdarmo w Biedronce – warunki oferty

Promocja na cukier dotyczy produktów następujących marek: Sweet Family, Królewski, Polski Cukier i Diamant. Jeśli włożysz do koszyka 10 kilogramów słodkiej przyprawy, za jedno opakowanie zapłacisz złotówkę i 49 groszy, czyli 50 procent mniej niż zwykle. Regularna cena wynosi bowiem 2 złote i 99 groszy. Zakupione zapasy możesz swobodnie przechowywać w kuchni. Najlepiej przesypać je do szczelnie zamykanych opakowań i trzymać z dala od źródeł wilgoci. Pod jej wpływem cukier ulega zbryleniu. Zbija się w nieestetyczne grudki. Unikniesz tego problemu, jeżeli do pojemnika z przyprawą wrzucisz kawałek skórki z cytryny. To jeden z prostszych patentów na zbrylony cukier.

Jak kupić tanie, dobre masło w Biedronce?

Obniżką objęto masło ekstra marki Mleczna Dolina. Jeżeli kupisz trzy kostki tłuszczu o łącznej wadze 600 gramów, cena jednego opakowania wyniesie 4 złote i 99 groszy. „Normalnie” trzeba by było za nie zapłacić niespełna 8 złotych. Pamiętaj, że nie musisz wykorzystywać nabytego smarowidła od razu. Możesz je zamrozić i przechować na później. Warto wcześniej podzielić masło na mniejsze porcje. Dzięki temu prostemu zabiegowi łatwiej i szybciej je później rozmrozisz.

Takie oszczędności tylko przez jeden dzień

Obniżki cen na masło i cukier obowiązują tylko w poniedziałek, 27 stycznia 2025 roku. Jeśli zrobisz zakupy innego dnia, rabaty nie zostaną naliczone. Nie zapominaj o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – obie promocje są skierowane wyłącznie do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. Pierwszy z opisanych rabatów aktywuje się tylko po wyświetleniu oferty w dedykowanej aplikacji, natomiast z drugiego mogą skorzystać zarówno właściciele specjalnego oprogramowania, jak i posiadacze karty Moja Biedronka.

