Dobrą herbatę znanej marki Dino sprzedaje „za grosze”. Zrób zapasy, zanim wszystko wykupią

Herbata to – obok kawy – jeden z najczęściej wybieranych napojów. Nie dziwi więc fakt, że każda promocja na ten produkt budzi ogromne zainteresowanie. Tym razem tłumów można spodziewać się w Dino. Znana sieć przygotowała dla swoich klientów niespodziankę i „ścięła” ceny herbaty. Nie chodzi jednak o pierwsze lepsze towary ze sklepowej półki, lecz wyroby znanych i cenionych marek. Żal przegapić tak dobrą okazję.

Markowa herbata taniej w Dino

Promocja obejmuje różne produkty marki Lipton. Taniej możesz kupić między innymi klasyczną czarną herbatę – liściastą lub granulowaną. Jedno opakowanie o wadze 100 gramów kosztuje teraz 6 złotych i 89 groszy. Regularna cena to niespełna 9 złotych.

Akcja rabatowa dotyczy również herbaty zielonej marki Lipton. Dino sprzedaje je w zestawach „2+1 gratis”. Masz do wyboru trzy rodzaje produktów. Możesz sięgnąć między innymi po opcję z cytrusową nutą. Za komplet 3 paczek zapłacisz 20 procent mniej niż zwykle, czyli 11 złotych i 99 groszy. Cena przed obniżką wynosiła niespełna 15 złotych.

Inne tanie herbaty w Dino

Dino przeceniło również herbatę czarną ekspresową Lord James. Za jedno opakowanie mieszczące w sumie 100 torebek zapłacisz 11 złotych i 99 groszy. „Normalnie” paczka kosztuje niemal 15 złotych. Obniżka wynosi więc 20 procent. Taniej możesz kupić również nowość w ofercie sieci, czyli herbatkę owocową Hot Winter Loyd. Jedno opakowanie, czyli 18 torebek herbaty to wydatek rzędu 5 złotych i 79 groszy. Masz do wyboru dwa smaki – miodowy oraz cynamonowo-jabłkowy.

Kiedy iść na zakupy do Dino?

Promocja na herbaty obowiązuje przez cały tydzień. Zaczyna się w środę, 29 stycznia, a kończy we wtorek, 4 lutego. Masz więc sporo czasu na zrobienie zakupów. Co ważne, Dino nie wprowadza w tym przypadku żadnych limitów. Możesz włożyć do koszyka, tyle produktów, ile chcesz, nie tracąc przy tym rabatu. Pamiętaj, że najbliższa niedziela (2 lutego) nie jest dniem handlowym.

