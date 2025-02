To najgorsze miejsce do przechowywania cebuli. Szybko się popsuje i będzie do wyrzucenia

Cebula to jedno z najpopularniejszych warzyw wykorzystywanych w kuchni na całym świecie. Dzięki swojemu charakterystycznemu smakowi, cebula stanowi jeden z ważniejszych składników wielu dań, zarówno na ciepło, jak i na zimno. Dodajemy ją do zup, sosów, sałatek, ale jest także doskonałym dodatkiem do mięs czy różnego rodzaju zapiekanek. Często kupujemy więc większe ilości tego warzywa, by mieć „na zapas”.

Błąd podczas przechowywania cebuli

Cebula może zachować swoją świeżość przez długie miesiące, jednak niezwykle ważne jest to, by przechowywać ją w odpowiedni sposób. Podstawowym błędem, który popełnia wielu Polaków, jest trzymanie tego warzywa w lodówce. Cebuli nie należy tam przechowywać, ponieważ zimne i wilgotne warunki mogą sprzyjać rozwojowi pleśni oraz psuciu się tego warzywa. Niska temperatura powoduje, że cebula zaczyna wydzielać wilgoć, co przyspiesza jej rozkład. Dodatkowo przechowywana w lodówce traci swój naturalny smak i teksturę (stając się bardziej miękka). Co więcej, wydziela ona etylen, który przyspiesza dojrzewanie innych warzyw i owoców, co nie zawsze przecież jest przez nas pożądane.

Gdzie najlepiej trzymać cebulę?

Cebulę należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć jej psucia się. Powinna tam panować temperatura w granicach od 4 do 10 stopni Celsjusza. Musi się ono także znajdować z dala od wilgoci, która może sprzyjać rozwojowi pleśni. Idealnie sprawdzi się więc strych czy piwnica. Cebulę najlepiej przechowywać w „siatkowych” workach, koszykach lub skrzynkach, które pozwalają na cyrkulację powietrza. W takich warunkach cebula zachowa świeżość przez kilka miesięcy. Pamiętaj jednak, by nie trzymać jej w plastikowych torbach, które mogą powodować gromadzenie się wilgoci.

