Myślisz, że miód jest zdrowszy od cukru? Ekspert nie ma złudzeń – poznaj lepsze alternatywy

Wszyscy dobrze wiemy, że nadmiar cukru w diecie nie wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Dlatego coraz częściej szukamy jego zdrowszych zamienników. Jednym z popularniejszych wyborów jest miód – naturalny słodzik, który nie tylko dodaje smaku, ale i zawiera cenne składniki odżywcze. Zamiast białego cukru chętnie sięgamy po niego, dodając go do wypieków, a także słodząc nim kawę czy herbatę. To prosty sposób, by wprowadzić do codziennej diety coś bardziej naturalnego.

Czy miód to dobry zamiennik cukru?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, czy miód rzeczywiście jest tak bardzo zdrowszy od cukru. Tę kwestię w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił dietetyk Michał Wrzosek.

Jeśli chcesz unikać cukru, to miód wcale nie jest dobrym wyborem. Tak naprawdę miód to prawie sam cukier, ma niewiele mniej kalorii i nie jest znacząco zdrowszy. Tak, ma pewne ilości witamin, składników mineralnych. Ale to są niewielkie ilości i dopiero gdybyśmy zjedli naprawdę dużo miodu, to dostarczylibyśmy znacząco dużo tych związków.

Dodał, że jeśli zjemy bardzo dużo miodu, to przyjmiemy tym samym bardzo dużo cukru. Podkreślił też, że 100 g miodu to 82 g cukru, a więc kalkulacja, że miód jest znacząco lepszy od cukru nie ma przełożenia w przypadku osób, które chcą unikać cukru w swojej diecie.

Czym najlepiej zastąpić cukier w diecie?

Ksylitol i erytrytol to popularne zamienniki cukru, które zyskały uznanie szczególnie wśród osób dbających o szczupłą sylwetkę. Warto więc postawić na te produkty. Oba należą do grupy alkoholi cukrowych i charakteryzują się niższym indeksem glikemicznym niż biały cukier. Oznacza to, że nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Ksylitol ma smak bardzo zbliżony do cukru i często używany jest na przykład w wypiekach. Erytrytol z kolei jest niemal bezkaloryczny i dobrze sprawdza się do słodzenia napojów czy deserów. Warto jednak pamiętać, że w nadmiarze mogą powodować dolegliwości trawienne, dlatego należy stosować je z umiarem.

Konsekwencje zbyt dużej ilości cukru w diecie

Spożywanie nadmiernej ilości cukru w diecie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, co potwierdzają liczne badania naukowe. Zbyt dużo cukru zwiększa ryzyko otyłości i cukrzycy typu 2 – szczególnie gdy spożywamy go w formie napojów słodzonych. Dodatkowo, z badań wynika, że osoby spożywające ponad 25 procent dziennych kalorii z cukru miały ponad dwa razy większe ryzyko zgonu z powodu chorób serca w porównaniu do tych, które spożywały go mniej niż 10 procent. Z kolei raport z 2025 roku opublikowany na łamach „The Guardian” mówi, że nadmiar cukru, zwłaszcza fruktozy, obciąża wątrobę i może prowadzić do niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by ograniczyć spożycie cukru do maksymalnie 10 procent dziennego zapotrzebowania kalorycznego – a najlepiej do 5 procent, by zapobiegać chorobom przewlekłym.

