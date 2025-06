Chcesz jeść więcej białka? Te orzechy i pestki biją kurczaka na głowę

Orzechy i różnego rodzaju pestki należą do chętnie wybieranych przekąsek. Warto włączyć je do codziennego jadłospisu, bo mają wiele mikro- i makroelementów, w tym białko, które jest ważnym materiałem budulcowym komórek i tkanek. Odgrywa także istotną rolę w procesie odchudzania. Zwiększa bowiem wydatek energetyczny organizmu, co wiąże się z szybszym spalaniem kalorii. Sprawdź, które orzechy i pestki mają najwięcej tego cennego składnika. Włącz je do jadłospisu, a łatwiej zrzucisz nadprogramowe kilogramy i zmieścisz się w ulubione spodnie czy sukienkę.

Ile białka mają popularne orzechy i pestki?

Zawartość białka w popularnych orzechach i pestkach wzięła „pod lupę” Katarzyna Bosacka. W jednym z najnowszych postów przeanalizowała skład stugramowych porcji różnych produktów. Na ostatnim miejscu w jej rankingu uplasowały się ex aequo łuskane pistacje oraz migdały. Zawierają po 20 gramów białka. To sporo, ale jeszcze więcej tego składnika dostarczają pestki słonecznika (24 g na 100 g produktu). Na drugiej pozycji w zestawieniu plasują się orzeszki ziemne (25 gramów). Niekwestionowanym „zwycięzcą” okazały się natomiast pestki dyni. Kryją w sobie najwięcej białka spośród wszystkich wymienionych produktów, bo aż 34 g.

Inne źródła białka w diecie

Innym ważnym źródłem białka w diecie jest między innymi mięso, takie jak na przykład pierś z kurczaka i polędwica wieprzowa (po 21 g/100 gramów). Oczywiście nie należy również zapominać o warzywach. Do codziennego jadłospisu warto włączyć między innymi soczewicę, fasolę, fasolkę szparagową, szpinak czy kalafior. Sporo białka dostarczają organizmowi również jajka, jogurty, kefiry, sery, maślanki etc. Ważne jest to, by sięgać po artykuły spożywcze wysokiej jakości. Najlepiej zrezygnować z zakupu smakowych produktów nabiałowych i postawić na naturalne wyroby z jak najkrótszym i jak najprostszym składem.

