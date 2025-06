Naukowcy potwierdzają: ten owoc może obniżyć ciśnienie już po 20 dniach

Owoce to nie tylko pyszna przekąska, ale przede wszystkim niezwykle ważny element zdrowej diety. Są bogate w witaminy, minerały, błonnik i przeciwutleniacze, dzięki czemu wspierają odporność, poprawiają trawienie i pomagają w profilaktyce wielu chorób. Regularne spożywanie owoców dostarcza organizmowi naturalnych składników odżywczych, które trudno zastąpić suplementami. To smaczny sposób na zdrowie. Okazuje się, że jedzenie jednego, dość popularnego owocu może pomóc nawet w walce ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi.

Te owoce obniżają ciśnienie krwi

Banany, dzięki wysokiej zawartości potasu, mogą pomóc w naturalnym obniżeniu ciśnienia krwi. Potas działa jak naturalny antagonista sodu, wspomagając w ten sposób wydalanie nadmiaru soli z organizmu, a w konsekwencji umożliwiając rozszerzenie naczyń krwionośnych, co wpływa na obniżenie ciśnienia. Regularne spożywanie bananów może być więc korzystnym elementem diety w profilaktyce nadciśnienia.

Badania naukowe potwierdzają te właściwości. Między innymi badanie opublikowane w Medical Science (wykonane w 2015 roku w Nepalu) wykazało, że spożywanie dwóch dojrzałych bananów dziennie przez 20 dni prowadziło do istotnego obniżenia zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego u osób z nadciśnieniem. Inne badanie opublikowane w Medical News Today wskazuje z kolei na to, że średniej wielkości banan zawiera około 422 mg potasu, co stanowi istotny wkład w dzienne zapotrzebowanie na ten minerał. Zalecana dawka potasu to 2600 mg u kobiet i 3400 mg u mężczyzn. Zobacz, jakie są jeszcze źródła potasu w diecie.

Dlaczego jeszcze warto jeść banany?

Banany to nie tylko naturalne źródło potasu, ale również bogactwo innych składników odżywczych korzystnych dla zdrowia. Zawierają witaminy z grupy B, w tym B6, która wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i pomaga w produkcji serotoniny – hormonu dobrego nastroju. Są także źródłem błonnika pokarmowego, który reguluje pracę jelit i sprzyja uczuciu sytości, co z kolei wspiera kontrolę masy ciała. Obecność naturalnych cukrów – glukozy, fruktozy i sacharozy – sprawia, że banany świetnie sprawdzają się jako szybka i zdrowa przekąska po wysiłku fizycznym. Dodatkowo zawarte w nich antyoksydanty pomagają w walce ze stresem oksydacyjnym i wspierają ogólną odporność organizmu.

Jak wykorzystać banany w kuchni?

Dojrzałe banany można wykorzystać do przygotowania popularnego chlebka bananowego – wilgotnego i pysznego wypieku idealnego na śniadanie lub podwieczorek. Świetnie nadają się też do placuszków bananowych, które można przygotować bez dodatku cukru – naturalna słodycz bananów w zupełności wystarcza. Banany można także dodać do owsianki, smoothie, lodów domowej roboty. Możesz też pokusić się o zrobienie prostego ciasta cynamonowo-bananowego. Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie syropu bananowego na kaszel.

Czytaj też:

To warzywo działa jak tarcza. Ma więcej witaminy C niż pomarańcze i wspiera ochronę przed nowotworamiCzytaj też:

Dodajesz to do kawy? Ekspert ostrzega: ten składnik może zrujnować twoje zdrowie