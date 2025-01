Najgorszy napój zdaniem dietetyka, a Polacy piją go na potęgę. Myślą, że jest zdrowy

Słodzone napoje gazowane, energetyki czy napoje owocowe z dużą ilością cukru negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Zawierają one duże ilości kalorii, które sprzyjają przybieraniu na wadze i zwiększają ryzyko otyłości. Cukier w tych napojach może również prowadzić do próchnicy zębów i różnych chorób, między innymi takich jak insulinooporność. Często wtedy sięgamy po alternatywę, która wydaje nam się o wiele zdrowsza. Mowa o napojach typu „zero”.

Najgorszy napój zdaniem dietetyka

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie nagraniu wymienił najgorsze, jego zdaniem, produkty spożywcze, których kupowanie zdecydowanie odradza. Wśród nich znalazły się właśnie napoje typu „zero”. Zauważył on, że zawierają one w swoim składzie sztuczny słodzik, jakim jest aspartam.

Kryje się on na etykietach pod numerem E951. Oficjalnie jest on uznany za związek bezpieczny dla zdrowia bez działań niepożądanych. Jednak zagłębiając się w literaturę naukową i poświęcając czas na przejrzenie badań naukowych czy prac przeglądowych w renomowanych czasopismach, można nabrać pewnych wątpliwości co do bezpieczeństwa jego stosowania – tłumaczy specjalista.

Ekspert swoje stanowisko uzasadnia tym, że spotkał się z informacją, że na poziomie komórkowym aspartam powoduje stres oksydacyjny i uszkadza integralność błon komórkowych, co z kolei sprzyja powstawaniu ogólnoustrojowego stanu zapalnego.

Mało tego, niektórzy naukowcy wskazują, że aspartam może zaburzać pracę dwóch najważniejszych narządów detoksykujących, jakimi są wątroba i nerki. Ponadto pojawia się coraz więcej przesłanek, że aspartam zakłóca funkcjonowanie układu nerwowego i układu odpornościowego – podkreślił dr Bartosz Kulczyński.

Jakie napoje najlepiej wybierać?

Dietetyk przekonuje, że zdrowych alternatyw jest naprawdę dużo.

Dla przykładu, można przyrządzić sobie zwykłą herbatę i spożywać ją w formie słodzonej. Może to być też herbata fermentowana w postaci kombuchy, która idealnie sprawdzi się latem, ponieważ daje orzeźwienie – wspomniał ekspert.

Aby zadbać o zdrowie, warto sięgać po napoje, które są naturalne i pozbawione sztucznych dodatków. Woda jest najlepszym wyborem – doskonale nawadnia organizm, wspiera funkcjonowanie narządów i nie zawiera kalorii. Możecie przygotować też wody smakowe, na przykład z dodatkiem cytryny, ogórka czy mięty. Zielona herbata to kolejna zdrowa opcja, bogata w antyoksydanty, które wspierają odporność i pomagają w walce z wolnymi rodnikami. Warto też pić napary ziołowe, takie jak mięta, rumianek czy melisa, które mają działanie uspokajające, a do tego wspomagają trawienie. Świeżo wyciskane soki owocowe i warzywne to również dobry wybór, ponieważ są pełne witamin i minerałów, jednak należy je spożywać z umiarem, by unikać nadmiaru naturalnych cukrów.

