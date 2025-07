Zrób ten lekki deser bez pieczenia. Przepis wzięłam ze starego zeszytu babci

Na upalne dni najlepiej sprawdzają się lekkie desery – lody, zimne smoothie, różne musy owocowe czy sorbety. Dobrym wyborem są także galaretki z owocami. Takie słodkości są szybkie w przygotowaniu, a do tego naprawdę bardzo proste. Nie wymagają uruchamiania piekarnika, co również jest istotne, gdy panują wysokie temperatury. Jest to dodatkowy atut, gdy nie chcemy, żeby w kuchni zrobiło się gorąco.

Jak zrobić lekki jogurtowiec na zimno? Prosty przepis

Ze starego zeszytu z przepisami mojej babci wzięłam ostatnio przepis na pyszny jogurtowiec, który jest cudownie delikatny w smaku. Do tego ma lekką konsystencję, która przypomina chmurkę, więc jego jedzenie jest prawdziwą przyjemnością. Żeby przygotować taki smakołyk, poza świeżymi truskawkami, potrzebujesz tylko kilku składników, które zapewne masz w kuchennej szafce i lodówce. Ci, którzy mają truskawki w swoim ogródku, nie będą musieli nawet wychodzić do sklepu.

Przepis: Jogurtowiec z truskawkami Ten deser jest pyszny i idealnie sprawdzi się na upalne dni. Każdy poprosi o dokładkę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 171 w każdej porcji Składniki 1 galaretka truskawkowa

pół kilograma truskawek

3 łyżki żelatyny

500 ml jogurtu typu greckiego

4 łyżeczki cukru pudru

10 g cukru wanilinowego Sposób przygotowania Przygotowanie galaretkiNajpierw rozpuść galaretkę w 300 ml gorącej wody, a następnie odstaw ją do ostygnięcia. Keksówkę wyłóż folią spożywczą i wylej na dno foremki. Ułóż na niej kilka truskawek pokrojonych w plasterki. Blaszkę wstaw do lodówki. Wyjmij ją dopiero, gdy galaretka całkowicie stężeje. Dodanie musu truskawkowegoŻelatynę zalej 1/3 szklanki gorącej wody i mieszaj do momentu, aż się rozpuści. Zblenduj na mus. Dodaj cukier puder, cukier wanilinowy, jogurt, a na końcu wlej żelatynę. Całość przelej do keksówki z galaretką i wstaw do lodówki najlepiej na całą noc. Podanie deseruPrzed podaniem foremkę przykryj podłużną paterą i obróć do góry dnem, a następnie zdejmij folię spożywczą.

Inne pomysły na lekkie desery

Dobrym pomysłem na taką lekką przekąskę lub deser są także sałatki owocowe – tak naprawdę można wykorzystać wszystkie owoce, jakie ma się akurat w domu. Wystarczy je pokroić, zmieszać i dodać trochę jogurtu naturalnego lub maślanki. Całość możesz skropić też odrobiną soku z cytryny lub limonki. Klasykiem są także lody. Zdecydowanie lepiej jest przygotować je samodzielnie w domu niż kupować, będą wtedy nie tylko zdrowsze, ale też smaczniejsze. Koniecznie spróbuj zrobić lody chałwowe z przepisu Magdy Gessler. Możesz przyrządzić też warstwowy deser w pucharku ze świeżymi owocami, jogurtem (najzdrowszym wyborem będzie skyr) i wiórkami kokosowymi lub czekoladowymi oraz rodzynkami. W gorące dni doskonale sprawdzi się też serniki na zimno. Jeśli chcesz dostarczyć sobie dużej ilości białka, zrób twaróg z malinami, borówkami lub innymi owocami i polej całość miodem.

Jeśli będziesz przygotowywać któryś z powyższych deserów, to pamiętaj, żeby schłodzić wcześniej owoce w lodówce – w ten sposób taki smakołyk będzie od razu gotowy do podania. Zamiast cukru używaj naturalnych słodzików, takich jak miód, syrop klonowy czy daktyle.

