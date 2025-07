Lekki wrap Bosackiej podbija internet. Zrobisz go bez gotowania w 10 minut

Gdy na dworze panują wysokie temperatury, często tracimy apetyt. Organizm jest wtedy dodatkowo obciążony, dlatego na obiad raczej nie sprawdzą się ciężkostrawne dania, bogate w tłuszcze i mocno doprawione. Lepiej postawić wtedy na lekkie, orzeźwiające potrawy, pełne warzyw lub owoców. Dobre będą chłodniki czy sałatki, które są nie tylko łatwiejsze do strawienia, ale też pomagają utrzymać odpowiednie nawodnienie organizmu. Katarzyna Bosacka podpowiada, co jeść w upał, żeby było smacznie, lekko i bardzo zdrowo

Pomysł Katarzyny Bosackiej na lekki obiad

Specjalistka od zdrowego żywienia radzi, by w upalne dni na obiad lub przekąskę przygotować wrapa z warzywami i burratą. Jednym ze składników są między innymi pomidorki koktajlowe.

Pomidory są idealne na upał dlatego, że zawierają potas, który jest nam potrzebny. Tracimy go z każdą kroplą potu, do tego pomidory mają dosyć dużo wody w sobie. No i są niskokaloryczne oraz lekkostrawne – powiedziała.

Należy też dodać sałatę, która jest nie tylko lekkostrawna, ale też bogata w witaminy z grupy B, błonnik pokarmowy oraz mikroelementy. Ekspertka zauważa też, żeby wybrać pełnoziarnistą tortillę, ponieważ jest ona zdrowsza. Do tego wykorzystajcie pesto z natki pietruszki – możecie użyć gotowego ze sklepu (wiele ma naprawdę dobry skład) lub przygotować je samodzielnie w domu. Katarzyna Bosacka dodaje też wspomnianą wcześniej burratę, która nadaje delikatności całej potrawie, a do tego jest zimna, więc idealna na gorące dni. Na koniec dodaj odrobinę bazylii, która poprawia trawienie.

Przepis: Tortilla z warzywami Ten obiad jest lekki, smaczny i niezwykle pożywny. Spróbuj go przygotować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 628 w każdej porcji Składniki 2 pełnoziarniste tortille

1 kulka burraty

200 g pomidorków koktajlowych

60 g sałaty (np. masłowej lub rzymskiej)

4 łyżki pesto z natki pietruszki

6–8 listków świeżej bazylii Sposób przygotowania Podgrzewanie tortilliTortille podgrzej przez ok. 20–30 sekund na suchej patelni, dzięki temu będą bardziej elastyczne. Przygotowanie warzywUmyj pomidorki koktajlowe i przekrój je na cztery części. Sałatę opłucz i porwij na mniejsze kawałki. Przygotowanie wrapaNa każdej tortilli rozsmaruj dwie łyżki pesto, a później ułóż kilka cząstek pomidorków, trochę sałaty oraz pół burraty. Dodaj kilka listków bazyliii. Zwiń tortillę.

Co jeszcze można dodać do wrapa?

Jeśli chcesz nieco urozmaicić wersję tej potrawy, to śmiało możesz dodać ogórka – to warzywo również jest lekkie, niskokaloryczne i zawiera dużo wody (około 96 procent). To sprawia, że jest świetnym źródłem nawodnienia w upalne dni. Warto dodać także awokado, które jest bogate zdrowe tłuszcze i sprawia, że danie staje się bardziej sycące. Smacznym dodatkiem jest także grillowana cukinia lub papryka. Dobrze jest dodać także garść kiełków albo cienko pokrojonej marchewki, dzięki czemu całość będzie bardziej chrupiąca. Sprawdź, co jeszcze jeść w upały.

Czytaj też:

Kefir czy maślanka? Ekspertka rozwiewa wątpliwości, co lepiej działa na jelitaCzytaj też:

Dietetyk wskazał 3 najlepsze wędliny z Biedronki. Bez konserwantów i w świetnej cenie. Sprawdź!