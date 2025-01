Stulatkowie z Ikarii piją tylko taką kawę. Bierz z nich przykład, a zachowasz zdrowie na dłużej

Ikaria to malownicza wyspa na Morzu Egejskim. Słynie nie tylko z pięknych widoków, ale również długowieczności. Jej mieszkańcy dożywają do późnej starości w doskonałej kondycji. Osiągają 90 lat i więcej, zachowując sprawność ciała i umysłu. Naukowcy od dawna poszukiwali odpowiedzi na pytanie: w czym tkwi sekret tego fenomenu? Zespół badaczy z Aten dowiódł, że za wskazany sukces odpowiada w dużej mierze regularne spożywanie kawy. Nie chodzi jednak o pierwszą lepszą „małą czarną”, lecz napój przygotowywany w dość specyficzny, ściśle określony sposób – po grecku.

Dlaczego kawa po grecku jest receptą na długowieczność?

Badania przeprowadzone przez ateńskich naukowców wykazały, że regularne picie kawy po grecku usprawnia pracę układu krążenia i poprawia funkcję śródbłonka naczyniowego. Wydzielają one wiele aktywnych biologicznie substancji, które warunkują prawidłowe działanie organizmu. Odpowiadają między innymi za regulowanie ciśnienia tętniczego krwi i redukowanie stanów zapalnych tkanek. Co więcej, przeciwdziałają powstawaniu zakrzepów. Tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób zagrażających zdrowiu i życiu. Chodzi między innymi o udar mózgu czy przewlekłą niewydolność żylną.

Poza tym sposób, w jaki mieszkańcy Ikarii parzą kawę pozwala wydobyć z niej większą ilość związków aktywnych, a zwłaszcza polifenoli. Te przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia. W dodatku obniżają poziom „złego cholesterolu” i stężenie glukozy we krwi. Wzmacniają odporność, wspomagają leczenie różnych infekcji, a także chronią komórki przed uszkodzeniem.

Kawę po grecku charakteryzuje również umiarkowana zawartość kofeiny. Napój zapewnia łagodne pobudzenie. Wzmacnia koncentrację, usprawnia funkcjonowanie poznawcze i poprawia trawienie. Przyspiesza przemianę materii. W rezultacie pośrednio zmniejsza ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości. Naukowcy sugerują, że może odegrać niezwykle istotną rolę w profilaktyce wielu schorzeń, które obecnie dziesiątkują ludzkość.

Jak parzyć kawę po grecku?

Grecki „eliksir długowieczności” powstaje z drobno zmielonych ziaren kawy. Do jego przygotowania mieszkańcy Ikarii wykorzystują specjalny miedziany tygielek, zwany briki. Stawiają naczynie na rozgrzanym palniku, na małym „ogniu”, a następnie dodają do niego około 160 ml wody i jedną łyżeczkę kawy. Całość mieszają do momentu aż składniki się połączą. Gdy płyn w tygielku zaczyna się unosić, przelewają go ostrożnie do filiżanki – tak, by nie zniszczyć powstałej na wierzchu pianki, czyli kaimaki. Kawę serwują zwykle razem ze szklanką wody. Delektują się „małą czarną” powoli i bez pośpiechu.

