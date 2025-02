Herbata „czarny smok” jest o niebo lepsza od zielonej. Poprawia pracę serca, wspiera odchudzanie

Herbata jest jednym z najpopularniejszych napojów w naszym kraju. Najczęściej sięgamy po klasyczną czarną herbatę, która cieszy się największym zainteresowaniem. Niektórzy wybierają też inne odmiany, takie jak czerwona, biała czy zielona. Ja jestem fanką tej ostatniej, jednak niedawno odkryłam herbatę, która jest jeszcze smaczniejsza, a do tego ma wiele właściwości prozdrowotnych

Ta herbata jest jeszcze lepsza od zielonej

Chodzi o herbatę oolong, która pochodzi z Chin i północno-wschodniej części Tajwanu. Często nazywana jest także „herbatą czarnego smoka”. Jest ceniona za swój unikalny smak – słodycz przeplata się z kwiatowym i owocowym aromatem. Ten napar jest bogaty w witaminy (między innymi A,B,C,E i K) oraz minerały, takie jak:



fosfor,

mangan,

miedź,

wapń,

selen,

potas.

Herbata oolong jest bogata również w przeciwutleniacze, które mają zdolność neutralizowania wolnych rodników. Regularne picie tego naparu wzmacnia pracę serca, wspiera odchudzanie, ale też reguluje poziom cukru we krwi. Dodatkowo pobudza organizm, poprawia pamięć i koncentrację. To jednak nie wszystko – sięganie po tę herbatę sprawia, że w naszym organizmie obniża się poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. W rezultacie jej picie przyczynia się do łagodzenia objawów niepokoju.

Jak parzyć herbatę oolong?

Herbatę oolong najlepiej parzyć w wodzie o temperaturze około 80–90 stopni Celsjusza, aby wydobyć z niej pełnię smaku i aromatu. Żeby sprawdzić temperaturę, możecie wykorzystać termometr kuchenny (kosztuje zaledwie kilka złotych). Liście należy zalać gorącą wodą i parzyć przez 2–5 minut, w zależności od preferowanej intensywności naparu. Ważne jest, aby nie używać wrzątku, ponieważ może to sprawić, że herbata stanie się gorzka. Oolong można parzyć wielokrotnie – za każdym razem liście uwalniają nieco inne nuty smakowe. Jeśli zakupiona przez was herbata jest dobrej jakości – możecie parzyć ją nawet pięć razy.

