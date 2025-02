Czym różni się cukier biały, brązowy i trzcinowy? Zobacz, który jest najlepszy

Cukier jest nieodłącznym składnikiem wielu potraw i napojów w kuchni. Wykorzystujemy go do słodzenia herbaty, kawy oraz przyrządzania deserów i ciast. Jest również konieczny do przygotowywania domowych dżemów i konfitur, ponieważ pomaga w ich konserwacji. Niekiedy dodaje się go też do sosów czy marynat. Jednym słowem – jest to produkt bardzo często wykorzystywany w kuchni. Trudno jest go wyeliminować więc ze swojej codziennej diety.

Czym różni się cukier biały, trzcinowy i brązowy?

Wiele osób nie wie, czym dokładnie różnią się od siebie poszczególne rodzaje cukru i który z nich najlepiej wpływa na nasze zdrowie. Najbardziej popularny jest biały cukier (rafinowany), używany w codziennej kuchni. Jest on czystą sacharozą, otrzymuje się go w procesie produkcyjnym, którego istotnym elementem jest oczyszczanie (rafinacja). To właśnie po niego Polacy sięgają najczęściej. Cukier brązowy to cukier rafinowany zabarwiony na brązowo przez dodatek melasy lub karmelu. Z kolei cukier trzcinowy pochodzi z trzciny cukrowej. Te trzy rodzaje cukru są najpopularniejsze i to właśnie między nimi wybieramy najczęściej. Są one dostępne niemal w każdym sklepie spożywczym w naszym kraju.

Który cukier jest najzdrowszy?

Jeżeli koniecznie musisz użyć cukru, wybierz cukier trzcinowy, który nie jest rafinowany i zawiera melasę, która zawiera trochę żelaza, wapnia, potasu i magnezu — mówi dietetyczka kliniczna dr Hanna Stolińska w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie.

Choć cukier brązowy może wydawać się niektórym zdrowszy od popularnego cukru białego, to okazuje się, że wcale tak nie jest.

Nie stosuj cukru brązowego, bo to biały cukier zabarwiony barwnikiem karmelowym – dodaje ekspertka.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że niezależnie od tego, jakiego cukru używamy, to jego nadmierne spożycie będzie wywierało negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Dlatego zamiast skupiać się na wyborze między cukrem białym a brązowym czy trzcinowym, lepiej popracować nad tym, by jeść go po prostu mniej – apeluje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Czytaj też:

Zrób ten pyszny obiad „na szybko”. Będzie gotowy w 20 minut z kilku składnikówCzytaj też:

Sięgnij po „owoce długowieczności”. Hamują ochotę na słodkości i poprawiają trawienie