Polacy zapomnieli o tej przyprawie. Dodaj ją do ciężkostrawnych dań, zadziała jak lekarstwo

Różne przyprawy nie tylko dodają smaku potrawom, ale też sprawiają, że są one zdrowsze. Kurkuma, zawierająca kurkuminę, ma silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, wspomaga układ odpornościowy oraz łagodzi ból stawów. Imbir działa rozgrzewająco, wspomaga trawienie, łagodzi nudności i ma działanie przeciwzapalne. Z kolei cynamon ma właściwości przeciwbakteryjne, a czarny pieprz zawiera piperynę, która wspomaga odchudzanie. Polacy zapomnieli jednak nieco o przyprawie, która kiedyś była bardzo często używana – mowa o rozmarynie.

Ta przyprawa świetnie wpływa na trawienie

Rozmaryn jest przyprawą, która ma pozytywny wpływ na trawienie, dlatego warto dodawać go zwłaszcza do ciężkostrawnych potraw. Wpływa on na perystaltykę jelit, a w konsekwencji poprawia procesy trawienne (poprzez stymulację enzymów trawiennych). Dodatkowo regularne spożywanie rozmarynu wspiera produkcję żółci, co ułatwia trawienie tłuszczów. Rozmaryn łagodzi także skurcze jelitowe i zmniejsza ból związany z trudnościami trawiennymi. To doskonały wybór dla osób, które chcą poprawić funkcjonowanie swojego układu pokarmowego w naturalny sposób.

Jakie jeszcze właściwości ma rozmaryn?

Rozmaryn to przyprawa, która nie tylko wspomaga trawienie, ale ma także wiele innych korzystnych właściwości. Działa jako naturalny antyoksydant, pomagając w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Właśnie z uwagi na swoje właściwości przeciwzapalne może wspierać walkę z chorobami zapalnymi, takimi jak na przykład artretyzm. Roślina ta działa również antybakteryjnie i przeciwwirusowo, dzięki czemu może pomóc w walce z infekcjami.

Poza dodawaniem tej przyprawy do potraw, możecie też postawić na herbatkę z tej rośliny. Napar z rozmarynu można stosować przy przeziębieniach. Pomaga on też oczyścić wątrobę, dlatego czasami pije się go w celu detoksykacji organizmu.

