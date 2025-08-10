Dietetyk mówi wprost: podczas odchudzania jedz właśnie to. Zobacz też, co najlepiej pić

Podczas procesu odchudzania zazwyczaj skupiamy się na tym, jakiego jedzenia należy unikać. Okazuje się jednak, że warto przyjrzeć się bliżej temu, jakie produkty wprowadzić do swojego jadłospisu. Dietetyk Miłosz Drozd podaje listę produktów, które wspierają odchudzanie.

Co warto jeść podczas odchudzania?

Warto do swojego menu włączyć na stałe płatki owsiane. Są bogate w błonnik pokarmowy, a w szczególności beta-glukany, które pozytywnie wpływają na uczucie sytości, a także na nasz mikrobiom jelitowy. Jak tłumaczy ekspert – jest on bardzo ważny w kwestii regulacji masy ciała. Dobrze jest też jeść gotowane ziemniaki.

Ziemniaki, wbrew obiegowym opiniom, są świetne podczas procesu odchudzania. Mają wysoki indeks sytości, a także bardzo dużą objętość w stosunku do niskiej zawartości kalorii – tłumaczy.

Dobrze jest również sięgać po jogurty proteinowe, czyli z wyższym udziałem białka. Pamiętaj, że wyższa zawartość białka w posiłku to lepsze uczucie sytości (do pewnego momentu). W swojej diecie należy uwzględnić też jajka, które są bogate w mikroelementy i białko. Dodatkowo mają wysoki indeks sytości.

Jajka w połączeniu z pieczywem pełnoziarnistym i warzywami mogą być świetnym wyborem podczas odchudzania – tłumaczy specjalista.

Jakie warzywa jeść na diecie?

Strączki są niedocenianym elementem w diecie. Przede wszystkim to świetne źródło witamin, których potrzebuje nasze ciało w procesie odchudzania – wyjaśnił Miłosz Drozd.

Do tego są świetnym źródłem białka i błonnika. Dobrze jest także jeść cukinię, która ma niską zawartość kalorii, a do tego zawiera dużo wody i błonnika. Ekspert tłumaczy też, że to warzywo będzie świetnym wyborem dla osób, które mają problemy z łaknieniem na redukcji.

Co pić na redukcji?

Choć napojem, który najczęściej kojarzy nam się z walką z nadprogramowymi kilogramami, jest woda, śmiało możesz pić również kawę.

Meta-analiza z 2018 r. wykazała, że konsumpcja kawy może promować utratę masy ciała, zmniejszenie tkanki tłuszczowej, a także BMI – zaznacza dietetyk.

Ekspert radzi sięgnąć też po napoje zero. Jak wyjaśnia – badania pokazują, że mogą one skuteczniej pomagać w utracie masy ciała niż woda.

Czytaj też:

Zajrzyj do kuchni dietetyka: tych 5 produktów pilnuje jak skarbu. Masz je u siebie?Czytaj też:

Koktajl na odchudzanie z kiwi? To działa, piję go niemal codziennie. Wypróbuj przepis