Zrób ten pyszny obiad „na szybko”. Będzie gotowy w 20 minut z kilku składników

Dania jednogarnkowe to świetne rozwiązanie dla osób ceniących szybkie i proste gotowanie. Wystarczy jeden garnek lub patelnia, aby stworzyć sycący i smaczny posiłek. Popularne opcje to gulasz warzywny, leczo czy makaron z sosem. Wiele z tych potraw można przygotować w mniej niż 30 minut, a dodatkową zaletą jest mniejsza ilość naczyń do mycia. To idealne rozwiązanie na szybki obiad lub kolację dla całej rodziny.

Jak zrobić ekspresowe danie jednogarnkowe? Prosty przepis

Kaszotto to idealne rozwiązanie, gdy chcemy szybko przygotować coś pożywnego zamiast zamawiać jedzenie na wynos czy sięgać po gotowe dania. Wystarczy kasza, ulubione warzywa, bulion i przyprawy, by w kilkanaście minut stworzyć smaczny i zdrowy posiłek. U mnie wszyscy domownicy zajadają się daniem z kaszy gryczanej z warzywami i kurczakiem. Pamiętaj jednak, że możesz eksperymentować z dodatkami i przyprawami.

Przepis: Kaszotto z warzywami To pomysł na pyszny i naprawdę błyskawiczny obiad dla całej rodziny Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 479 w każdej porcji Składniki 200 gramów kaszy gryczanej

400 gramów piersi z kurczaka

1 duża czerwona papryka

1 duża cebula

200 gramów szpinaku baby

150 gramów pieczarek

3 ząbki czosnku

2 szklanki bulionu warzywnego

3 łyżki oliwy z oliwek

3 łyżki masła klarowanego

natka pietruszki

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka słodkiej papryki

1 łyżeczka oregano

pół łyżeczki pieprzu Sposób przygotowania Przygotowanie kurczakaNajpierw pokrójcie kurczaka w kostkę. Wrzućcie go do miseczki i dodajcie przyprawy. Całość wymieszajcie. Rozgrzejcie patelnię z grubym dnem i wysokimi rentami, a następnie wlejcie trzy łyżki oliwy i dodajcie masło klarowane. Usmażcie mięso. Gotowe mięso zdejmijcie na talerz, a tłuszcz zostawcie na patelni. Przygotowanie warzywPosiekajcie cebulę, pokrójcie też pieczarki i paprykę. Obierzcie czosnek i pokrójcie go w plasterki. Wszystkie warzywa wymieszajcie i smażcie przez 15 minut na tłuszczu z kurczaka. Mieszanie składnikówDo warzyw dodajcie kaszę gryczaną i drobno posiekaną natkę pietruszki. Wlejcie też bulion. Całość wymieszajcie i przykryjcie przykrywką. Kaszotto duście przez 15 minut do momentu, aż kasza będzie miękka. Pod koniec dodajcie umyty szpinak (po kilku minutach powinien stać się miękki i zmniejszyć swoją objętość). Dodajcie kurczaka i wymieszajcie całość.

Kaszotto można przygotować też w wielu innych wersjach i dopasować do swojego gustu kulinarnego, łącząc kaszę z ulubionymi dodatkami. Pysznie smakuje z pieczonym burakiem, imbirem i serem feta. Możesz też połączyć kaszę z kurczakiem, grzybami leśnymi i zielonym groszkiem.

Dlaczego warto jeść kaszę gryczaną?

Kasza gryczana to bardzo zdrowy wybór w diecie. Jest bogata w białko roślinne, co czyni ją świetnym źródłem energii. Zawiera także dużo błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie i pomaga utrzymać prawidłową wagę, a także sprawia, że czujemy się dłużej syci. Dodatkowo kasza gryczana jest pełna witamin z grupy B, które wspierają układ nerwowy oraz poprawiają kondycję skóry. Jest też dobrym źródłem minerałów, takich jak magnez, żelazo i mangan, które wpływają na zdrowie kości i serca. Dzięki niskiej zawartości glikemii, kasza gryczana jest także idealna dla osób dbających odpowiedni o poziom cukru we krwi.

Czytaj też:

Dodaj ten składnik do rosołu, a wyjdzie obłędnie smaczny. Tego triku nauczyła mnie Babcia IrenkaCzytaj też:

W tym kraju to polską restaurację uznano za najlepszą. Wszyscy się zachwycili