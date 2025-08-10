Polacy zajadają się tymi serkami na potęgę. Nie wiedzą, jak bardzo szkodzą. Zobacz!

Polacy często i chętnie sięgają po serki homogenizowane. Jest to idealny wybór na lekkie śniadanie lub kolację albo po prostu szybką przekąskę. Okazuje się jednak, że lepiej nie sięgać po nie zbyt często. Bez trudu taki smaczny serek homogenizowany możesz jednak zrobić samodzielnie w domu.

Czy serki homogenizowane są niezdrowe

Serki homogenizowane, zwłaszcza te smakowe, nie są najzdrowszym wyborem. Zawierają one zazwyczaj duże ilości cukru. To z kolei może sprzyjać nadmiernemu spożyciu kalorii, ale również negatywnie wpływać na zdrowie. Prowadzi to do nadwagi i otyłości, ale także nadciśnienia czy chorób serca. Dodatkowo może powodować problemy metaboliczne. Nadmiar cukru w diecie przyczynia się także do cukrzycy typu drugiego. Trzeba pamiętać też o tym, że cukier jest pożywką dla bakterii w jamie ustnej, a w konsekwencji może prowadzić do próchnicy.

Poza cukrem, w ich składzie można znaleźć też inne szkodliwe dodatki, takie jak: syrop glukozowo-fruktozowy, aromaty, barwniki czy substancje zagęszczające. Jeśli lubisz serki, lepszym rozwiązaniem będzie wybór wersji naturalnej i samodzielne dodanie świeżych owoców lub orzechów.

Jak samodzielnie zrobić serek homogenizowany?

Dobrym rozwiązaniem jest zrobienie takiego serka homogenizowanego samodzielnie w domu. W ten sposób będziesz mieć kontrolę nad dodawanymi składnikami, co sprawi, że taka przekąska będzie znacznie zdrowsza. Wystarczy, że zmiksujesz twaróg naturalny z kwaśną śmietaną, jogurtem, śmietaną kremówką i dodatkami, które sprawią, że całość nabierze lekko waniliowego smaku. Możesz też dodać na przykład kakao lub inne aromaty czy swoje ulubione przyprawy. Taki serek doskonale sprawdzi się na przykład na deser. Podaj go w ozdobnych pucharkach z kawałkami świeżych owoców. Koniecznie sprawdź też, jakie jogurty są najgorsze zdaniem dietetyka.

Przepis: Domowy serek homogenizowany Tak przygotowany serek jest nie tylko pyszny, ale też bardzo zdrowy. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 451 w każdej porcji Składniki 175 g jogurtu naturalnego

110 g kwaśnej śmietany

770 ml śmietanki kremówki

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

3 łyżki miodu

2 łyżki cukru wanilinowy

400 g sera białego solonego Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWszystkie składniki zblenduj ze sobą, a następnie ozdób świeżymi owocami.

