Polacy nagminnie dodają do rosołu najgorsze warzywo z możliwych. Przez to zupa staje się „toksyczna”

Rosół to jedna z ulubionych polskich zup. Gości na stołach bardzo często, a każdy ma na ten przysmak swój własny sposób. Wiele osób dodaje do niego różnego rodzaju warzywa – marchewkę, cebulę, seler etc. Do garnka często dorzuca też jeszcze jeden składnik, dzięki któremu rosół zyskuje piękny złocisty kolor i bogatszy smak. Płaci jednak za to bardzo wysoką cenę, choć nie zdają sobie z tego sprawy. Ryzykuje zdrowiem. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Dlaczego rosół może być toksyczny?

Rosół staje się niezdrowy przez jeden niepozorny dodatek. Wszystkiemu winna jest opalana cebula. Jej zrumienianie, zwłaszcza długotrwałe, wywiera niezwykle negatywny wpływ na organizm. Podczas całego procesu zachodzi bowiem wiele reakcji chemicznych, których „produktem ubocznym” jest akrylamid. To właśnie ten związek odpowiada za trujące właściwości opalanej cebuli, a także finalnie całego rosołu. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma stopień zrumienienia warzywa. Im większy, tym gorzej.

Warto podkreślić, że akrylamid (znany również jako akryloamid) został uznany za czynnik kancerogenny. Innymi słowy, sprzyja rozwojowi chorób nowotworowych. Łączy się z cząsteczkami ludzkiego DNA, co może skutkować uszkodzeniem komórek i mutacjami genetycznymi, a w efekcie doprowadzić do powstawania guzów oraz innych patologicznych zmian w tkankach. Przyczyniają się też do rozwoju stanów zapalnych. Osłabia odporność oraz ściany naczyń krwionośnych. Zaburza również funkcjonowanie układu nerwowego.

Czy trzeba zrezygnować z dodawania cebuli do rosołu?

Istnieje sposób, by ograniczyć negatywny wpływ opalanej cebuli na organizm. Wystarczy zadbać o to, by nie przypaliła się zbyt mocno, albo – co gorsza – zwęgliła. Warto zrezygnować z przyrumieniania warzywa przy użyciu palnika. Lepiej je lekko opiec na suchej patelni, bez dodatku tłuszczu. Dobrym sposobem na redukcję ilości akrylamidu w diecie jest również ograniczenie spożycia chipsów, długo smażonych frytek czy wysoko przetworzonych produktów i przekąsek. Cechuje je bowiem najwyższa zawartość toksycznego związku.

Czytaj też:

Lekarka mówi wprost: to najgorsze sałaty, jakie można kupić. Polacy je uwielbiająCzytaj też:

Dietetyk ostrzega: najgorsze, co można zrobić z pomidorami. Polacy nagminnie popełniają ten błąd