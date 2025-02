Dietetyk ostrzega: najgorsze, co można zrobić z pomidorami. Polacy nagminnie popełniają ten błąd

Pomidor jest jednym z ulubionych warzyw Polaków i nie bez powodu – jest bardzo smaczny i zdrowy. Dodajemy go do kanapek, sałatek, a także do wielu innych dań, jak zupy, sosy czy makarony. Można pokusić się o stwierdzenie, że często jest niezbędnym składnikiem w kuchni. Ważne jest jednak, by odpowiednio go przechowywać, ponieważ w innym wypadku może stracić swoje prozdrowotne właściwości.

Najgorsze, co można zrobić z pomidorami

Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie gotowania bez użycia pomidorów. W Polsce tym warzywem zajada się niemal każdy Polak.

Pomidory przez wiele osób są uważane za tzw. superfoods. I słusznie. To głównie za sprawą likopenu, który ma działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Dlatego jedzenie pomidorów może mieć bardzo dobry wpływ na twoje zdrowie. Ale jest jedna rzecz, przez którą tracą swoje prozdrowotne właściwości – wyjaśnił doktor dietetyki Michał Wrzosek.

Okazuje się, że tę „zabronioną czynność” wykonuje naprawdę wiele osób, nie wiedząc, że popełniają tak poważny błąd.

Niestety likopen źle reaguje na niskie temperatury – wyjaśnił dietetyk.

Specjalista przytoczył także badania, w których udowodniono, że pomidory trzymane w lodówce traciły ten związek. Lepszym miejscem do przechowywania pomidorów jest więc na przykład kuchenny blat.

Dlaczego jeszcze warto jeść pomidory?

Warto jeść pomidory, ponieważ są one źródłem wielu cennych składników odżywczych. Są bogate w witaminę C, która wspomaga odporność organizmu, oraz w likopen, silny antyoksydant, który może pomóc w ochronie przed chorobami serca, a także ma działanie antynowotworowe. Pomidory zawierają także błonnik pokarmowy, który wspiera trawienie, oraz potas, który wpływa na prawidłowe funkcjonowanie serca. Co więcej, mają niską kaloryczność, dzięki czemu stanowią doskonały element zdrowej diety. Regularne spożywanie pomidorów dostarcza organizmowi niezbędnych substancji do codziennego funkcjonowania.

