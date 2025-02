Tanie masło dostaniesz w Lidlu. Przez dwa dni kupisz je za mniej niż 5 zł

Kupowanie artykułów spożywczych, zwłaszcza tych droższych, korzystając ze specjalnych ofert, może być świetnym sposobem na oszczędzanie, jeśli podejdziemy do tego strategicznie. Wystarczy regularnie sprawdzać aktualne promocje w supermarketach i kupować produkty tam, gdzie akurat są najtańsze. Dotyczy to zwłaszcza artykułów, których zużywamy naprawdę sporo, takich jak cukier, olej, mleko czy masło.

Tańsze masło w Lidlu

Teraz Lidl oferuje świetną promocję na masło. Masło ekstra 83% marki „Pilos” będziecie mogli kupić za jedyne 4 zł 99 gr. Cena regularna to 7 zł 99 gr, a więc można sporo zaoszczędzić (wychodzi 37 procent taniej niż zwykle). Jest jednak jeden warunek – żeby skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, trzeba zakupić trzy sztuki masła. Promocja jest też ograniczona w czasie – trwa od piątku do soboty (14-15 lutego). Obowiązuje także limit zakupów – są to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Masło najlepiej przechowywać w lodówce, w szczelnym pojemniku lub oryginalnym opakowaniu. Unikajcie trzymania masła w nasłonecznionych miejscach, ponieważ wtedy szybko zjełczeje. Śmiało możecie zrobić też większe zapasy masła, ponieważ jest to produkt, który bez problemu można zamrozić, a w ten sposób przedłużyć jego świeżość.

Gdzie jeszcze można kupić tanie masło?

Wiele supermarketów, poza Lidlem, regularnie oferuje masło w atrakcyjnych promocjach, dzięki czemu można je kupić w znacznie niższej cenie. W Carrefourze kupicie masło osełka marki „Sobik” za jedyne 13 zł 99 gr zamiast 15 zł 99 gr. W Intermarche masło mix „Łaciaty” dostaniecie za 3 zł 99 gr zamiast 7 zł 49 gr. Z kolei w Selgrosie możecie zaopatrzyć się w masło klarowane (1 kilogram) za jedyne 41 zł 99 gr. Dzięki takim promocjom można naprawdę nieźle zaoszczędzić na codziennych zakupach, co jest istotne zwłaszcza teraz, gdy ceny masła „poszybowały” w górę.

