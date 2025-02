Wymieszaj jajka ze skyrem. W ekspresowym tempie zrobisz obłędny sernik

Ciasta to jeden z najpyszniejszych deserów, który uwielbiają zarówno dorośli, jak i dzieci. Są idealnym dodatkiem do popołudniowej kawy lub herbaty. Ich smak i aromat potrafią poprawić nastrój nawet w najbardziej pochmurny dzień. Niezależnie od tego, czy jest to puszyste ciasto drożdżowe, szarlotka czy „czekoladowa rozpusta”, to ich przygotowanie zajmuje niestety trochę czasu. Można jednak przyrządzić ekspresowy serniczek. Co więcej, jego zrobienie zajmie ci naprawdę chwilę, a w dodatku większość produktów pewnie masz już w swojej kuchni.

Jak zrobić szybki sernik? Prosty przepis

Do przygotowania tego sernika potrzebujesz tylko kilku podstawowych produktów, główne z nich to jajka i skyr. Taki sernik jest puszysty, delikatny i bogaty w białko, a przy tym niskokaloryczny.

Przepis: Sernik ze skyru Ten sernik jest obłędnie smaczny i lekki jak obłoczek Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 233 w każdej porcji Składniki 1 budyń o smaku waniliowym

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

4 białka

4 żółtka

800 g skyru naturalnego

110 g cukru Sposób przygotowania Ubicie białekNajpierw ubijcie białka na sztywną pianę. W tym czasie zacznijcie też nagrzewać piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Mieszanie składnikówPrzełóżcie do miski skyr, cukier, budyń, ekstrakt, a także żółtka i proszek do pieczenia. Całość zmiksujcie. Mieszanie obu masDelikatnie, za pomocą szpatułki przełóżcie do masy ubite białka. Masę przełóżcie do formy i pieczcie przez 40 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Jak ciekawie podać sernik?

Sernik można podać w ciekawy i elegancki sposób, dodając do niego różne dodatki. Świetnym pomysłem jest polewa czekoladowa lub karmelowa, która nada ciastu wyjątkowego smaku. Można go także udekorować świeżymi owocami, takimi jak maliny, borówki czy truskawki – dzięki temu sernik będzie prezentować się jeszcze bardziej apetycznie. Można go również serwować z gałką lodów waniliowych lub bitą śmietaną, tworząc w ten sposób naprawdę wyrafinowany deser. Sernik możesz polać również domowym sosem wiśniowym. Efektowną opcją jest podanie sernika w formie małych porcji – na przykład w szklankach, pucharkach lub jako sernikowe tarteletki. Tutaj idealnie sprawdzi się sernik bez pieczenia w postaci właśnie takiego deseru.

Dlaczego warto jeść skyr?

Skyr to doskonały wybór dla osób dbających o zdrową i zbilansowaną dietę. Jest bogaty w białko, które wspomaga budowę mięśni i zapewnia długie uczucie sytości. Zawiera mało tłuszczu i cukru, dzięki czemu jest lekkostrawny i idealny dla osób na diecie. Dodatkowo skyr jest źródłem wapnia, wspierającego zdrowe kości i zęby. Można go jeść na wiele sposobów – robiąc z niego sernik, ale nie tylko. Sprawdzi się też jako samodzielna przekąska, dodatek do owoców, musli czy składnik zdrowych deserów lub smoothie.

