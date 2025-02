Unikaj tego w ketchupie! Dietetyk zdradza, co naprawdę może zaszkodzić zdrowiu

Ketchup to jeden z najpopularniejszych sosów, który często gości w naszych kuchniach. Jest wykorzystywany jako dodatek do frytek, hamburgerów, hot dogów czy pizzy, ale sprawdza się także jako składnik różnych sosów i marynat. Jego charakterystyczny słodko-kwaśny smak doskonale komponuje się z wieloma potrawami, a dzięki łatwej dostępności i długiej trwałości jest chętnie używany w codziennym gotowaniu. Można znaleźć go w różnych wariantach, od klasycznego pomidorowego po taki z dodatkami ziół. Warto jednak wiedzieć, jaki ketchup wybierać, by był on najzdrowszy.

Jaki ketchup najlepiej wybierać?

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia wymienił kilka zasad, którymi należy się kierować, wybierając ketchup.

W sklepie powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Po pierwsze dobrze jest zwrócić uwagę, z ilu pomidorów został on wyprodukowany. Za dobry wynik uważam około 230 do 250 gramów pomidorów na 100 gramów gotowego produktu – wyjaśnił specjalista.

Ekspert polecił także, by kupując ketchup, zwracać uwagę na zawartość cukru w tym produkcie.

Do tego dobry jakościowo ketchup to ten, który zawiera jak najmniej cukru. Najlepiej, aby było tego składnika poniżej 20 gramów na 100 gramów ketchupu. Jeszcze lepszym wyborem będzie ketchup bez dodatku cukru, w którym cukier został zastąpiony naturalnym słodzikiem, w tym na przykład stewią. Ponadto dobry ketchup powinien być pozbawiony dodatku konserwantów i substancji zagęszczających – podsumował dr Bartosz Kulczyński.

Uważaj na zawartość soli w produktach

Dietetyk zwrócił także uwagę na zawartość soli w różnych produktach, w tym między innymi w ketchupie, z której często nie zdajemy sobie sprawy.

Dobrze też zdecydować się na wybór tego ketchupu, który zawiera jak najmniej soli. Ja polecam te produkty, które mają poniżej półtora 1,5 grama soli na 100 gramów produktu. Oczywiście sól sama w sobie nie jest zła, ale warto mieć świadomość, że wiele produktów jest dosalanych, stąd dobrze jest zachować pewien umiar.

Niedawno pisaliśmy o tym, że WHO ostrzega przed nadużywaniem soli. Okazuje się bowiem, że przeciętne spożycie tej przyprawy jest niemal dwukrotnie wyższe, niż powinno. Zalecana dawka nie powinna przekroczyć 5 gramów dziennie.

Czytaj też:

Ta tania i prosta zupa królowała w PRL-u. Ja dodaję do niej łyżkę specjalnej przyprawyCzytaj też:

Dietetyk poleca 3 zdrowe „gotowce” z Biedronki. Z nimi w 5 minut zrobisz obiad dla rodziny