Wymocz w tym schabowe przed smażeniem. Wystarczą 2 składniki, a każdy się zachwyci

Kotlet schabowy to jedno z najbardziej klasycznych dań kuchni polskiej. Smażony na złocisty kolor, panierowany w bułce tartej i jajku, jest ulubioną potrawą wielu Polaków. Niektórzy nie wyobrażają sobie niedzielnego obiadu bez schabowego, podawanego tradycyjnie z ziemniakami i mizerią. Moja mama zawsze stosuje patent, dzięki któremu to danie jest jeszcze smaczniejsze.

Patent na obłędnie smaczne kotlety schabowe

Żeby mięso schabowe było cudownie soczyste i dosłownie rozpływało się w ustach, należy je wymoczyć w jogurcie naturalnym (lub maślance). To dość znany sposób. Moja mama jednak nieco zmodyfikowała ten patent, dodając do jogurtu jeden szczególny składnik. Chodzi o odrobinę musztardy. Dzięki temu całość nabiera wspaniale wyrazistego smaku. Trzeba pamiętać o tym, że takie marynowanie schabu powinno trwać co najmniej kilka godzin. Najlepiej jednak trzymać mięso w takiej marynacie przez całą noc.

O czym pamiętać przygotowując kotlety schabowe?

Idealny kotlet schabowy powinien być soczysty w środku i mieć chrupiącą panierkę. Podczas przygotowywania kotletów schabowych warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Na samym początku istotne jest oczyszczenie mięsa ze wszystkich błon, ścięgien i kawałków tłuszczu. Jeśli chcesz, żeby twój schabowy był jeszcze bardziej chrupiący – obtocz go podwójnie w bułce tartej.

Kotlety najlepiej smażyć na dobrze rozgrzanym tłuszczu – świetnie sprawdzi się do tego masło lub smalec. Ważne jest również, aby nie smażyć ich na zbyt dużym ogniu, ponieważ mogą się spalić na zewnątrz, a w środku pozostać surowe. Po usmażeniu warto odsączyć nadmiar tłuszczu na papierowym ręczniku. Koniecznie zobacz też, jaki kawałek mięsa wybrać na kotlety schabowe – to, czy zachwycą one smakiem, zależy właśnie między innymi od wyboru mięsa.

Czytaj też:

Ta tania i prosta zupa królowała w PRL-u. Ja dodaję do niej łyżkę specjalnej przyprawyCzytaj też:

Dietetyk poleca 3 zdrowe „gotowce” z Biedronki. Z nimi w 5 minut zrobisz obiad dla rodziny