Do obiadu podaj tłuczone ziemniaki z tymi 2 dodatkami. Tak pysznych jeszcze nie jadłam

Ziemniaki to jeden z najczęściej spożywanych dodatków do dań. Są wszechstronne i pasują zarówno do mięs, ryb, jak i warzyw. Można je podawać w różnych formach – gotowane, pieczone, smażone czy w postaci purée. Dzięki swojemu dość neutralnemu smakowi świetnie komponują się z różnymi przyprawami i sosami. To także podstawowy składnik wielu tradycyjnych potraw, dlatego tak często pojawiają się na naszych stołach.

Ziemniaki z 2 dodatkami

Moja mama zamiast klasycznego purée przygotowuje tłuczone ziemniaki z czosnkiem i oliwą. Dzięki temu mają nie tylko bardziej wyrazisty smak, ale też cudowną, lekko kremową konsystencję. Czosnek dodaje im aromatu, a oliwa sprawia, że są delikatniejsze i zdrowsze niż tradycyjne purée z masłem. Za każdym razem, gdy je robi, cała kuchnia pachnie obłędnie, a ja nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Smakują genialnie, więc sama również zaczęłam przygotowywać je właśnie w ten sposób.

Wystarczy, że do ugotowanych, a następnie utłuczonych ziemniaków, dodacie 2 łyżki oliwy z oliwek, a także podpieczony czosnek. Następnie musicie wymieszać całość i doprawić solą. Czosnek należy piec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 40 minut – możecie zrobić to w tym czasie, gdy ziemniaki będą się gotować.

Jak jeszcze ciekawie przyrządzić ziemniaki?

Ziemniaki to świetna baza do kuchennych eksperymentów, ponieważ można je podać na wiele ciekawych sposobów. Dobrym pomysłem są też ziemniaki hasselback, czyli nacięte w cienkie plastry, pieczone z masłem i ziołami, dzięki czemu stają się chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku. Możesz przyrządzić też babkę ziemniaczaną – to proste, ale nieco zapomniane danie, które zachwyci każdego smakosza. Jedną z ulubionych potraw Polaków są też placki ziemniaczane, które można przygotować w klasycznej wersji lub z ciekawymi dodatkami, takimi jak warzywa, ser czy boczek.

Czytaj też:

Polacy zapomnieli o tym pysznym i zdrowym mięsie. Ma mniej kalorii niż pierś z kurczakaCzytaj też:

Kopytka bez jajek wychodzą obłędne. Moja teściowa zamienia je 2 tanimi składnikami