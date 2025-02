Polacy zapomnieli o tym pysznym i zdrowym mięsie. Ma mniej kalorii niż pierś z kurczaka

W Polsce najczęściej sięgamy po mięso drobiowe, zwłaszcza kurczaka, który jest nie tylko łatwo dostępny, ale także stosunkowo tani i można z niego przygotować naprawdę smaczne dania. Oprócz kurczaka chętnie wybieramy również wieprzowinę. Popularność tych mięs wynika nie tylko z ich smaku, ale także z przyzwyczajeń kulinarnych. Warto jednak urozmaicić nieco swój jadłospis i sięgnąć po mięso, o którym Polacy już nieco zapomnieli, a szkoda.

Zdrowe mięso zapomniane przez Polaków

Sama pamiętam, jak w czasach mojego dzieciństwa przygotowywało się mięso, które dzisiaj już niemal nie gości na polskich stołach. Chodzi o serca drobiowe. Jest to zdrowy przysmak, który można podać na wiele sposobów. W łatwy sposób z takich serduszek drobiowych można przygotować prosty, pyszny i tani obiad. Ciekawym pomysłem jest podanie ich w sosie śmietanowym z musztardą i koperkiem. Możecie także przyrządzić je w sosie własnym, jedynie z cebulą, czosnkiem i przyprawami. Można je też usmażyć na patelni z dodatkiem papryki i pieczarek albo przygotować jako składnik gulaszu. Sprawdzą się również jako nadzienie pierogów. W Polsce bez problemu można kupić je w większości sklepów mięsnych, a także w niektórych supermarketach.

Dlaczego warto jeść serca drobiowe?

Serca drobiowe są odpowiednie dla osób, które nie chcą przyjmować zbyt dużo kalorii (zawierają one jedynie 153 kcal na 100 gramów). Są więc mniej kaloryczne niż na przykład pierś z kurczaka (164 kcal na 100 gramów). Warto jednak pamiętać też o tym, że na kaloryczność takich podrobów wpływa również sposób ich przygotowania. Serduszka drobiowe mimo niskiej kaloryczności dostarczają do naszego organizmu wielu cennych składników odżywczych. Są bogate między innymi w wapń czy fosfor. Zawierają również większe ilości żelaza oraz witaminy A w porównaniu do innych rodzajów mięs, dlatego warto, by do swojego codziennego menu włączyły je osoby z niedokrwistością. Dodatkowo serca drobiowe zawierają witaminę C, która wspiera odporność i witaminy z grupy B korzystnie działające na nasz układ nerwowy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ten rodzaj mięsa zawiera więcej cholesterolu niż na przykład schab – takie serduszka są więc niewskazane dla osób borykających się z wysokim poziomem cholesterolu w organizmie.

