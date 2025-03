Polacy nagminnie popełniają ten błąd, parząc zieloną herbatę. Odbierają jej najcenniejsze właściwości

Zielona herbata to jeden z najzdrowszych napojów na świecie, bogaty w antyoksydanty i składniki odżywcze. Jej regularne picie może wspierać metabolizm, poprawiać koncentrację oraz działać korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Ma delikatny smak, przez co chętnie pije ją naprawdę wiele osób. Nie każdy jednak wie, że bardzo ważny jest sposób zaparzania zielonej herbaty.

Popularny błąd podczas zaparzania zielonej herbaty

Niewiele osób zalewa zieloną herbatę wodą o odpowiedniej temperaturze, a to spory błąd. Przede wszystkim nie należy zalewać jej wrzątkiem – optymalna temperatura wody to około 70–80 stopni Celsjusza. Żeby woda miała taką właśnie temperaturę, należy odczekać jakieś 6-7 minut od momentu jej zaparzenia. Ten sposób jest jednak mało precyzyjny. W procesie zaparzania zielonej herbaty można użyć specjalnego termometru kuchennego, aby dokładnie kontrolować temperaturę wody. Kosztuje on zaledwie kilka złotych.

Jeśli zalejemy zieloną herbatę zbyt gorącą wodą, może ona stracić swoje walory smakowe i niektóre cenne właściwości. Przede wszystkim wysoka temperatura (powyżej 80 stopni Celsjusza) powoduje, że liście wydzielają zbyt dużo garbników, co sprawia, że napój staje się gorzki i cierpki. Może to także obniżyć zawartość niektórych antyoksydantów, takich jak katechiny, które są wrażliwe na wysoką temperaturę. Choć herbata nadal będzie miała pewne korzyści zdrowotne, jej działanie może być osłabione.

O czym jeszcze pamiętać, parząc zieloną herbatę?

Przygotowując zieloną herbatę, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Czas parzenia zależy od rodzaju herbaty, ale zwykle wynosi 1–3 minuty. Zbyt długie parzenie może sprawić, że napój stanie się zbyt intensywny i cierpki. Warto także używać dobrej jakości wody, najlepiej filtrowanej lub źródlanej, aby nie zaburzać smaku herbaty. Zieloną herbatę można parzyć nawet kilkukrotnie, zwłaszcza w przypadku liściastych odmian, ponieważ kolejne napary często ujawniają inne nuty smakowe.

Pamiętaj też, że dobór odpowiedniej ilości liści do parzenia zielonej herbaty jest kluczowy dla uzyskania idealnego smaku i aromatu. Zalecane proporcje często podane są na opakowaniu, jednak standardowo przyjmuje się jedną łyżeczkę herbaty na około 200 ml wody.

