Dodaj to do smażonych pieczarek, wyjdą obłędne. Za ten patent ktoś powinien dostać medal

Smażone pieczarki to pyszny i uniwersalny dodatek do wielu dań. Można je doprawić według własnych upodobań, choć większość osób po prostu dodaje do nich sól i pieprz. Koleżanka jednak poleciła mi jeszcze lepszy sposób na to, by takie pieczarki były obłędnie aromatyczne. Ten patent jest banalnie prosty, a naprawdę można „zdziałać cuda” w kuchni. Zobaczysz, że z tym dodatkiem pieczarki nigdy nie wyjdą już mdłe.

Dodaj to do smażonych pieczarek

Smak smażonych pieczarek genialnie podkręca produkt popularny w kuchni. Chodzi o sos sojowy, który w swoim domu ma większość Polaków. Odrobina tego dodatku sprawia, że smak pieczarek nabiera głębi i jest jeszcze bardziej intensywny.

Sos sojowy doskonale pasuje do smażonych pieczarek, ponieważ podkreśla ich naturalny, głęboki smak umami. Dodając go pod koniec smażenia, można wzmocnić walory pieczarek bez potrzeby używania dużej ilości soli czy innych przypraw. To proste połączenie sprawia, że smażone pieczarki są jeszcze smaczniejsze i bardziej aromatyczne. Do takich pieczarek możecie oczywiście dodać cebulkę, natkę pietruszki czy odrobinę posiekanego szczypiorku.

Co jeszcze można dodać do smażonych pieczarek?

Do takich smażonych pieczarek warto dodać też odrobinę nasion sezamu. Smak pieczarek cudownie podkreślają też popularne przyprawy, takie jak między innymi:



tymianek,

anyż,

lubczyk,

gałka muszkatołowa,

rozmaryn,

curry,

cynamon.

Ciekawym pomysłem jest także przygotowanie smażonych pieczarek z kawałkami boczku. Takie połączenie ciekawie smakuje, ale jest też bardziej sycące. Świetnie smakują także takie pieczarki z serem (dobrze sprawdza się cheddar czy gouda), który roztapia się i tworzy pyszną, kremową warstwę. Przygotowując pieczarki pamiętaj też, że lepiej pokroić je na nieco większe kawałki – wtedy będą one bardziej jędrne po usmażeniu, a przez to też smaczniejsze. Koniecznie sprawdź też, jakiego błędu nie popełniać podczas smażenia pieczarek.

Czytaj też:

Ten dodatek wznosi zupę ogórkową na wyższy poziom. Jest sto razy smaczniejsza i zdrowsza od zwykłejCzytaj też:

Ta jedna prosta zasada to klucz do szczupłej sylwetki. Rób to przy każdym posiłku