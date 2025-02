Ta jedna prosta zasada to klucz do szczupłej sylwetki. Rób to przy każdym posiłku

Większość osób kojarzy odchudzanie z restrykcyjnymi dietami. Drastyczne ograniczanie liczby przyjmowanych kalorii przynosi jednak zwykle skutek odwrotny od zamierzonego. Znacznie lepsze efekty daje racjonalne odżywianie oparte na świeżych, nieprzetworzonych produktach. W zrzuceniu nadprogramowych kilogramów pomóc może również przestrzeganie jednej banalnie prostej zasady podczas jedzenia posiłków. Jej regularne stosowanie jest ważne nie tylko ze względu na sylwetkę, ale również kondycję zdrowotną całego organizmu. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Pamiętaj o tej banalnej zasadzie, a szybciej schudniesz

Kluczem do skutecznego odchudzania jest staranne przeżuwanie i gryzienie jedzenia – minimum 15 razy na każdy kęs. Stosowanie tej zasady wywiera niezwykle pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Należy pamiętać, że pierwszy etap trawienia pokarmu zachodzi już w jamie ustnej. Rozdrobnione pożywienie jest szybciej rozkładane w żołądku i jelitach. Co więcej, organizm przyswaja z niego więcej mikroelementów oraz składników odżywczych.

Dokładne przeżuwanie pokarmu stymuluje również układ nerwowy i pobudza mózg. Naukowcy ustalili, że wydłużenie czasu gryzienia pozwala szybciej poczuć sytość, a co za tym idzie zmniejszyć ilość przyjmowanych kalorii. Zmniejsza też ryzyko sięgania po przekąski między posiłkami, co ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania prawidłowej masy ciała. W praktykowaniu powolnego, uważnego jedzenia pomóc może spożywanie posiłków w spokojnej atmosferze bez dostępu do różnych „rozpraszaczy”. Warto więc wyłączyć telewizor i odłożyć na bok telefon komórkowy podczas śniadania, obiadu, lunchu czy kolacji.

Jak dokładne przeżuwanie wpływa na zdrowie?

Powolne przeżuwanie nie tylko usprawnia trawienie, ale też zapobiega wielu problemom zdrowotnym. Gdy jemy szybko łykamy duże ilości powietrza. To z kolei sprzyja występowaniu dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia czy gazy. Gdy do żołądka trafiają duże kęsy pokarmu ten produkuje więcej kwasów, co zwiększa ryzyko pieczenia w przełyku (zgagi). Niedokładne gryzienie pokarmu może w dłużej perspektywie czasu doprowadzić też do rozwoju zespołu jelita drażliwego (z języka angielskiego irritable bowel syndrome, IBS).

