Oszalejesz na punkcie tego fit brownie z 4 składników. Bez grama mąki ani cukru

Chyba niemal każdy z nas lubi od czasu do czasu sięgnąć po coś słodkiego – zwłaszcza do popołudniowej kawki czy herbaty. To taki drobny, ale bardzo przyjemny rytuał, który potrafi umilić dzień. A najlepsze są te słodkości, które przygotujemy samodzielnie w domu – nie tylko smakują najlepiej, ale też niosą ze sobą wiele satysfakcji. Choć będąc na diecie trzeba unikać nadmiaru kalorii, nie oznacza to rezygnacji ze słodkości. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowywanie ich w wersji dietetycznej – takie desery są zdrowsze, ale równie smaczne.

Przepis na dietetyczne brownie z czterech składników

Brownie to jedno z tych ciast, które uwielbiają niemal wszyscy – wilgotne, czekoladowe i intensywne w smaku, po prostu rozpływa się w ustach. Doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno, a w towarzystwie filiżanki kawy czy gałki lodów tworzy deser idealny. Jest proste w przygotowaniu, a jednocześnie efektowne, dlatego często decydujemy się na upieczenie tego smakołyku. Można jednak też przygotować ekstremalnie proste i szybkie brownie, a do tego bardziej dietetyczne niż klasyczna wersja. Składa się jedynie z czterech składników, nie zawiera mąki, jajek czy cukru.

Przepis: Dietetyczne brownie To brownie genialnie smakuje, a zrobisz je w ciągu kilku chwil. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 263 w każdej porcji Składniki 4 średniej wielkości dojrzałe banany

150 g masła orzechowego (najlepiej naturalnego, bez dodatków)

50 g ciemnego kakao

¾ płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia Sposób przygotowania Rozgrzewanie piekarnikaRozgrzej piekarnik do 180 °C (góra‑dół, bez termoobiegu). Wysmaruj lub wyłóż papierem foremkę (o wymiarach 10×20 cm). Mieszanie składnikówZblenduj banany na gładkie puree. Dodaj masło orzechowe, kakao i proszek do pieczenia. Zmiksuj krótko, tylko do połączenia składników. Przełóż masę do formy, wygładź powierzchnię. Na wierzchu możesz ułożyć plasterki owoców lub posypać czekoladą. Pieczenie browniePiecz około 30 minut. Wyjmij, ostudź i możesz je jeść.

Z czego jeszcze można przygotować brownie?

Dietetyczne brownie można przygotować także bez użycia bananów – istnieje wiele innych zdrowych i smacznych zamienników. Świetnie sprawdza się na przykład purée z dyni, batatów (słodkich ziemniaków) albo z cukinii – wszystkie te składniki nadają ciastu wilgotność i naturalną słodycz, a jednocześnie są niskokaloryczne. Do słodzenia można użyć na przykład erytrytolu, stewii, daktyli lub syropu z agawy (w niewielkiej ilości). Zamiast tradycyjnej mąki warto sięgnąć po mąkę owsianą. Taka wersja brownie jest nie tylko zdrowsza, ale też pełna błonnika pokarmowego i wartości odżywczych – idealna dla osób dbających o dietę, ale nie chcących rezygnować z przyjemności.

