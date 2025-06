Zamiast owsianki jem to codziennie. Efekt? Zero boczków i lekkość w brzuchu

Choć owsianka ma wiele cennych właściwości, to istnieje przysmak, który pod wieloma względami jest od niej lepszy. Kasza jaglana gotowana na mleku lub wodzie, wzbogacona o różnego rodzaju dodatki, na przykład owoce i orzechy. Odkryłam ją jakiś czas temu i szybko stała się obowiązkowym punktem mojego porannego menu. Odkąd jem ją regularnie nie mam problemu z „boczkami”. Pozbyłam się też wielu nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych.

Jak jaglanka wspomaga walkę z „boczkami”?

Kasza jaglana jest źródłem błonnika, i to obu frakcji tego cennego składnika – zarówno rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej Obie wspierają funkcjonowanie układu pokarmowego. Pierwsza wykazuje działanie prebiotyczne. Stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii zasiedlających jelita. Mikroorganizmy fermentują błonnik, co prowadzi do powstania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (ang. short-chain fatty acids, SCFA). Chodzi między innymi o octan, propionian i maślan. Związki te stabilizują strukturę błony śluzowej jelit, łagodzą stany zapalne tkanek i zapewniają integralność bariery jelitowej, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesów trawienia.

Ponadto SCFA mają wpływ na aktywację brunatnej tkanki tłuszczowej, zapobiegając otyłości spowodowanej dietą wysokotłuszczową, insulinooporności oraz stłuszczeniu wątroby. Dodatkowo zmniejszają wewnątrzkomórkową aktywację lipidów oraz stres oksydacyjny poprzez działanie przede wszystkim maślanu – zauważa zespół ekspertów w jednym z artykułów opublikowanych w 2021 na łamach „Postępów Biochemii”.

Zrzucanie nadprogramowych kilogramów ułatwia również nierozpuszczalna frakcja błonnika. Działa w jelitach jak miotełka i przyspiesza ich perystaltykę. Jednocześnie spowalnia opróżnianie żołądka, dzięki czemu przedłuża uczucie sytości po posiłku. W efekcie zmniejsza ryzyko podjadania i zapobiega występowaniu nagłych napadów głodu. To wszystko pomaga w kontrolowaniu liczby przyjmowanych kalorii i jeść mniej w ciągu dnia. Warto podkreślić, że zachowanie ujemnego bilansu energetycznego jest kluczem do sukcesu w odchudzaniu.

Dlaczego jaglanka może być lepsza od owsianki?

Kasza jaglana jest produktem bezglutenowym. To idealny wybór dla osób z nietolerancją glutenu lub celiakią. Nie można powiedzieć tego samego o płatkach owsianych, które często bywają zanieczyszczone glutenem. Co więcej, jaglanka dostarcza organizmowi większych ilości krzemu. Ten mikroelement „buduje” tkankę łączną i kostną. Uczestniczy w syntezie kolagenu. Reguluje stężenie cholesterolu we krwi. Przypisuje mu się działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe oraz przeciwnowotworowe.

Przepis: Jaglanka To świetna propozycja na śniadanie. Syci i dodaje energii. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 375 w każdej porcji Składniki pół szklanki kaszy jaglanej

1,5-2 szklanki mleka

szczypta soli Opcjonalnie: orzechy

świeże lub suszone owoce

miód Sposób przygotowania Szykowanie kaszyPrzepłucz kaszę i przelej wrzątkiem. Dzięki temu później nie będzie gorzka. Możesz też podprażyć ją na suchej patelni, a potem przepłukać zimną wodą. Gotowanie kaszyPrzelej mleko do garnka i umieść na „ogniu”. Gdy się zagotuje, zmniejsz moc kuchenki i wsyp kaszę. Gotuj całość powoli do momentu aż kasza wchłonie cały płyn (około. 15 minut). Przemieszaj ją, co jakiś czas, by się nie przypaliła. Dodaj do niej niewielką szczyptę soli. Podawanie kaszyJeśli kasza jest zbyt gęsta, dolej do niej trochę mleka. Jaglankę możesz podawać z ulubionymi dodatkami (suszonymi lub świeżymi owocami, migdałami, orzechami, kakao etc.)

Czytaj też:

To nie są zwykłe kopytka. Jeden składnik sprawia, że są kremowe, delikatne i zawsze się udają

Źródło: Jakub Włodarczyk, Martyna Płoska, Karol Płoski, Jakub Fichna, Rola krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit i raku jelita grubego, Postępy Biochemii 67 (3) 2021, s. 223-230.

Czytaj też:

Oszalejesz na punkcie tego fit brownie z 4 składników. Bez grama mąki ani cukru