Dodaj 2 łyżeczki tego składnika do wody, a jelita ci podziękują. Napój pomoże też na wysoki cukier

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia zwraca uwagę, że im starsi jesteśmy, tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na swój styl życia oraz dietę, ponieważ organizm przestaje „wybaczać nam błędy”. Tym samym w opublikowanym przez siebie nagraniu specjalista podał jedno z rozwiązań, dzięki któremu w prosty sposób można poprawić kondycję swojego ciała, a także samopoczucie. Z zaledwie dwóch składników można przygotować prozdrowotny napój.

Zdrowy napój z dwóch składników

Picie przedstawionego przez dr Bartosza Kulczyńskiego napoju pomaga szczególnie na jelita, wysokie trójglicerydy, a także cukrzycę. Do letniej wody wystarczy dodać dwie łyżeczki inuliny i pić dwa razy dziennie. Inulina jest związkiem z grupy fruktooligosacharydów, który jest pozyskiwany między innymi z cykorii. Można go kupić pod postacią białego, dobrze rozpuszczalnego proszku. Dodatkowo ma ona lekko słodkawy smak, więc jej połączenie z wodą może odpowiadać naprawdę wielu osobom. Co więcej, jest to też tanie rozwiązanie, ponieważ kilogram inuliny kosztuje niecałe 30 złotych.

Na co pomaga picie wody z inuliną?

Ekspert wyjaśnił, że picie wody z dodatkiem inuliny między innymi usprawnia pracę jelit i zapobiega zaparciom.

A w przypadku, gdy te już się pojawią, to wypicie wody z inuliną pomoże przywrócić właściwy rytm wypróżnień – zaznaczył ekspert.

Problem ten dotyka szczególnie często osoby po 50. roku życia, a więc picie takiej mieszanki jest szczególnie korzystne dla nich.

Poza tym inulina jest naturalnym prebiotykiem. Gdy będziemy spożywać ją na przykład z wodą, to zwiększy ona liczebność dobroczynnych bakterii w naszych jelitach – wyjaśnił dietetyk.

Dr Bartosz Kulczyński dodał także, że inulina zwiększa wchłanianie składników mineralnych z jelit do krwiobiegu. Oznacza to, że dzięki jej obecności w jelitach, więcej składników takich jak magnez, cynk czy miedź, wchłonie się do krwi. Jeśli więc chcemy zadbać o prawidłową pracę jelit, to woda z inuliną będzie bardzo dobrym wyborem – podsumował dietetyk.

Dodatkowo inulina poprawia zdrowie metaboliczne, a w przypadku osób z podwyższonym cukrem picie wody z tym dodatkiem może obniżyć poziom glukozy we krwi. Inulina pomoże także osobom, które mają wysokie trójglicerydy

