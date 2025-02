Tu kupisz najtańsze pączki na tłusty czwartek. Biedronka, Lidl, Carrefour czy może Auchan?

W tłusty czwartek każdy zajada się pysznymi pączkami, bo to tradycja, której trudno się oprzeć. Choć można je przygotować samodzielnie w domu, większość osób decyduje się na ich zakup. Pączki są dostępne nie tylko w cukierniach i piekarniach, ale także w wielu supermarketach, które w tym dniu oferują je w dużych ilościach i różnych smakach. Co więcej, wiele z takich sklepów w tłusty czwartek zachęca też do kupienia pączka poprzez różnego rodzaju promocje.

Gdzie można kupić najtańsze pączki na tłusty czwartek?

Znane sieci handlowe na tłusty czwartek przygotowały specjalną ofertę dotycząca pączków. Jeśli zamierzasz kupić większą ilość tych słodkich wypieków, warto wiedzieć, gdzie można zrobić to najtaniej i właśnie tam udać się po pączki. W ten sposób można sporo zaoszczędzić. Okazuje się, że najlepszą ofertą może pochwalić się Carrefour, ponieważ obniżył cenę pączka z nadzieniem wieloowocowym posypanego cukrem pudrem aż o 79 procent. Warunkiem tak niskiej ceny jest jednak zakup opakowania składającego się z 12 sztuk. Za całe opakowanie trzeba zapłacić jedynie 3 zł 48 gr. Oznacza to, że jeden pączek kosztuje zaledwie 29 groszy (cena regularna poza zestawem to 99 gr). Promocja trwa jednak tylko w tłusty czwartek, czyli 27.02.2025 r.

Tanie pączki też w Lidlu i Biedronce

W wyjątkowo atrakcyjnej dostaniesz pączki też w Biedronce. Jeśli kupisz 6 sztuk pączków z cukrem pudrem, to za każdego z nich zapłacisz jedynie 0,79 gr. Na pozostałe warianty pączków Biedronka oferuje inną promocję – kupując 6 sztuk, jedną (najtańszą) dostaniesz gratis. Pączki można ze sobą dowolnie miksować i wybierać między innymi spośród tych z nadzieniem wiśniowym i posypką z płatków migdałów, z adwokatem, z nadzieniem o smaku różanym i skórką pomarańczową czy z powidłami i skórką pomarańczową.

Pączki bardzo tanio kupimy również w Lidlu – przy zakupie 6 pączków z nadzieniem wieloowocowym posypanych cukrem pudrem trzeba zapłacić tylko 0,79 groszy za sztukę. Z kolei wszystkie donuty objęte są promocją „2 plus 1” i można je dowolnie mieszać.

Ile kosztują pączki w popularnych supermarketach?

Do popularnych supermarketów, poza Biedronką, Carrefourem i Lidlem, należą jeszcze POLOmarket i Auchan. Jak tam prezentują się ceny pączków przygotowane w związku ze świętowaniem tłustego czwartku? Okazuje się, że też jest bardzo tanio. Warto również wybrać się do POLOmrketu, ponieważ tam pączek z nadzieniem wieloowocowym z cukrem pudrem będzie kosztować jedynie 83 gr za sztukę. Warunkiem jest jednak kupienie opakowania składającego się z 12 pączków. Za całe opakowanie trzeba zapłacić 9 zł 96 groszy.

Z kolei w Auchan opakowanie 12 pączków z nadzieniem wieloowocowym z cukrem pudrem kosztuje 11 zł 99 gr. Oznacza to, że jeden pączek kosztuje 99 groszy. Jeśli nie jesteś miłośnikiem pączków, możesz uczcić tłusty czwartek na przykład jedząc faworki, które tego dnia kupisz w Dino za 12 zł 99 gr. Promocja obowiązuje od 25.02 do 02.03.2025 r. lub do wyczerpania zapasów.

