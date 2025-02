Te pączki smakują lepiej od tych tradycyjnych. Są „leciutkie” i zrobisz je w 5 minut

Niemal każdy z nas przepada za pączkami, a w tłusty czwartek trudno im się oprzeć. To dzień, w którym można, a wręcz trzeba, skusić się na choć jednego pączka – dla szczęścia i tradycji. W końcu mówi się, że kto nie zje pączka w tłusty czwartek, temu nie będzie się wiodło przez cały rok. To idealna okazja, by bez wyrzutów sumienia zajadać się tymi puszystymi smakołykami, obficie nadzianymi marmoladą, czekoladą czy budyniem. Jeśli chcesz je przygotować samodzielnie w domu, jednak nie masz zbyt wiele czasu, to koniecznie skorzystaj z patentu na ekspresowe pączki.

Jak zrobić ekspresowe pączki? Prosty przepis

Zamiast korzystać z klasycznego przepisu na pączki, wybierz ten nieco zmodyfikowany z dodatkiem jogurtu. Smakołyki wyjdą nie tylko wyjątkowo pyszne, ale ich przygotowanie zajmie ci dosłownie kilka minut. Później pozostanie już tylko smażenie – tak jak przy tradycyjnej recepturze.

Przepis: Ekspresowe pączki Te pączki smakują nawet lepiej od tradycyjnych, koniecznie trzeba ich spróbować Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 648 w każdej porcji Składniki 150 g jogurtu naturalnego

2 jajka

4 łyżki cukru pudru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka spirytusyu

100 g sera twarogowego półtłustego

300 g mąki pszennej

olej do smażenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWrzućcie do miski mielony ser, jogurt, cukier i jajka. Dodajcie także spirytus. Całość zmiksujcie – róbcie to do momentu, aż składniki się ze sobą połączą. Dodajcie proszek do pieczenia i ponownie miksujcie całość jeszcze przez chwilę. Ciasto powinno mieć gęstą konsystencję. Smażenie pączkówRozgrzejcie olej w wysokim garnku. Łyżką nabierajcie porcje ciasta i przy pomocy drugiej wkładajcie do gorącego tłuszczu. Pączki smażcie na złoty kolor.

Takie usmażone pączki najlepiej jest wyjmować na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym – w ten sposób odsączysz je z nadmiaru tłuszczu. Na koniec oprósz je lekko cukrem pudrem lub polej domowym lukrem.

Czym jeszcze można się zajadać w tłusty czwartek?

Choć to pączki królują w tłusty czwartek, nie są one jedynym przysmakiem tego dnia. Równie popularne są chrupiące faworki, czyli cienkie, kruche ciastka posypane cukrem pudrem, które wręcz rozpływają się w ustach. Niektórzy sięgają też po oponki – delikatne, lekko słodkie krążki smażone na złoty kolor. W niektórych regionach można spotkać również racuchy drożdżowe z jabłkami czy chrust, który przypomina faworki, ale jest nieco bardziej puszysty. Tłusty czwartek to święto słodkiego szaleństwa, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Możesz przygotować też pulchne i kruche faworki z jednym nietypowym składnikiem, które też będą miłym urozmaiceniem tego dnia wśród klasycznych wypieków.

