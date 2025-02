Rewelacyjne pączki na tłusty czwartek zrobisz w 15 minut. Trzy składniki i gotowe

W tłusty czwartek tradycyjnie zajadamy się pysznymi pączkami. Niektórzy kupują je w cukierniach i piekarniach, wybierając spośród klasycznych wersji z różą lub bardziej urozmaiconych, na przykład z czekoladą czy budyniem. Inni wolą przygotować je samodzielnie w domu, ciesząc się zapachem świeżo smażonego ciasta. Bez względu na to, skąd takie pyszności pochodzą, jedno jest pewne – w tym dniu nikt nie liczy kalorii.

Jak zrobić błyskawiczne pączki na tłusty czwartek?

Jeśli chcesz zrobić samodzielnie pączki na tłusty czwartek, jednak brakuje ci czasu, by przygotować je w wersji klasycznej, która jest dość pracochłonna – postaw na błyskawiczne pączki z ciasta francuskiego.

Przepis: Błyskawiczne pączki z ciasta francuskiego Te pączki przygotujesz bez trudu, a smakują naprawdę rewelacyjnie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 985 w każdej porcji Składniki 2 gotowe ciasta francuskie

2 białka

1 litr oleju Sposób przygotowania Przygotowanie pączkówNajpierw ostrożnie rozwińcie gotowe ciasto francuskie. Posmarujcie je białkiem przy użyciu specjalnego pędzelka kuchennego. Następnie ciasto francuskie złóżcie na trzy części (wzdłuż). Przy użyciu szklanki lub foremki wytnijcie kółka. Smażenie pączkówKółka powycinane z ciasta francuskiego smażcie na rozgrzanym tłuszczu. Żeby sprawdzić, czy tłuszcz jest już odpowiednio nagrzany – wrzućcie niewielką ilość ciasta francuskiego, która wam została. Jeżeli ciasto wypłynie na wierzch, to znaczy, że tłuszcz jest już odpowiednio rozgrzany. Pączki smażcie na złoty kolor na średnim ogniu. Nadziewanie pączkówPączki zdejmijcie na papier do pieczenia lub ręcznik papierowy. Zróbcie w pączkach mały otwór i nadziejcie je swoim ulubionym nadzieniem przy użyciu rękawa cukierniczego.

Jeśli ciasto francuskie „porozrywało” ci się podczas odwijania – wystarczy, że posmarujesz je białkiem i ponownie połączysz jego kawałki. Takie pączki z ciasta francuskiego możesz zrobić z marmoladą lub z różnego rodzaju kremami. Opcji jest naprawdę bardzo dużo.

Czym nadziać pączki? Ciekawe pomysły

Domowe pączki można nadziać na wiele sposobów, wychodząc poza „klasyczne smaki”. Tradycyjna konfitura różana to zawsze dobry wybór, ale warto spróbować również czegoś nowego. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie pączków z bitą śmietaną – możesz kupić gotową w sklepie lub zrobić ją samodzielnie w domu. Świetnie sprawdzi się również budyń czy krem czekoladowy. Takie pączki możesz też nadziać masą krówkową. Jeśli masz ochotę na jeszcze więcej takich „pączkowych” eksperymentów, włóż do środka serek homogenizowany – pączki będą wtedy puszyste, a jednocześnie zyskają lekko wilgotną konsystencję. Dla miłośników słodkości idealnie sprawdzi się czekoladowe nadzienie do pączków. Żeby przygotować taką domową masę czekoladową, trzeba zmieszać śmietankę 30% z połamanymi kostkami czekolady i podgrzewać do uzyskania jednolitej masy.

Czytaj też:

Pączki na maślance są o niebo lepsze od klasycznych. Robię je z przepisu ukochanej babciCzytaj też:

Ekstremalnie szybkie faworki na tłusty czwartek. Zrobisz je w 15 minut, a chrupią jak klasyczne