Babciny sposób na mięciutkie kluski śląskie. Dodaj 2 łyżki taniego produktu

Kluski śląskie to tradycyjne polskie danie, szczególnie popularne na Śląsku. Mają okrągły kształt i charakteryzują się wgłębieniem w środku. Przyrządza się je z ugotowanych i przeciśniętych przez praskę ziemniaków, z dodatkiem mąki i jajka. Doskonale komponują się na przykład z gulaszem, ale świetnie sprawdzają się również jako dodatek do potraw mięsnych. Kluski śląskie często podaje się również z modrą kapustą – w ten sposób powstaje typowo śląskie danie.

Babciny sposób na obłędnie smaczne kluski śląskie

Kluski śląskie to idealny przykład na to, że domowe jedzenie, które smakuje naprawdę wspaniale, można przygotować w niezwykle prosty sposób. Moja babcia, robiąc to danie, korzystała zawsze ze sprawdzonego patentu, dzięki któremu wychodziło ono niezwykle smaczne. Kluseczki były wtedy bardzo mięciutkie i dosłownie „rozpływały się w ustach”. Dodawała ona do ciasta dwie łyżki taniego składnika, który większość z was ma zapewne w swojej kuchni.

Chodzi o kaszę mannę. Dzięki temu w łatwy sposób można uzyskać idealną konsystencję ciasta, z którego przygotowuje się kluski. Na kilogram ziemniaków wystarczy dodać dwie łyżki tego produktu.

O czym pamiętać, robiąc kluski śląski?

Przygotowując kluski śląskie, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim ziemniaki powinny być dobrze ugotowane i dokładnie przeciśnięte przez praskę, aby masa była gładka i bez grudek. Powinny być one mączyste i zawierać dużo skrobi (najlepiej sprawdzą się ziemniaki typu C). Kluczowe jest zachowanie odpowiednich proporcji – mąki powinno być około jednej czwartej objętości ziemniaków, co zapewni kluskom idealną sprężystość. Ważne jest również, aby nie wyrabiać ciasta zbyt długo, ponieważ może stać się kleiste. Bardzo istotne jest przestrzeganie odpowiedniego czasu gotowania tego przysmaku – powinny być to trzy minuty od momentu wypłynięcia klusek na powierzchnię.

